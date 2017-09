Modellenbureau cast vluchtelingen: "Bezie hen niet enkel als asielzoekers. Kijk naar hun talent" Timon Van Mechelen

Bron: Linda Nieuws/Irk Magazine 0 Instagram @lakameleon Style Vluchtelingen zijn ook mensen met talent en toekomstplannen, en dat vergeten we jammer genoeg wel eens. We bekijken hen vaak enkel als 'asielzoekers', terwijl het enige wezenlijke verschil tussen ons is dat zij in vreselijke omstandigheden leven en wij niet. Drie vrienden uit Amsterdam hadden het gehad met die vooroordelen en richtten daarom modellenbureau LaKameleon op.

George Elias en zijn twee kompanen leiden met LaKameleon vluchtelingen op tot model, om ze zo te helpen om een nieuw leven op te bouwen. Ze werken aan een eigen portfolio in de hoop zo een modellencarrière uit te kunnen bouwen. Voor het eerste project van het bureau poseren 10 vluchtelingen in een modeshoot waarbij ze met plastic rond hun lichamen zijn gefotografeerd. "Verwijzend naar het feit dat ze fris en nieuw zijn, net als een product dat nog in zijn plastiek verpakking zit," legt George uit aan Linda Nieuws.



Het trio wilde de nieuwkomers vooral zonder labels presenteren, om zo een einde te maken aan de discriminatie waar ze zo vaak te maken mee krijgen. "Kijk eens naar hun talent, en bezie hen niet alleen als vluchtelingen. Met dit project willen we deze moedige mensen ondersteunen, want ze verdienen het om op dezelfde manier als jij en ik bekeken te worden."

