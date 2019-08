Modellen springen in de bres voor Victoria’s Secret: “Ze zijn het meest respectvolle merk waarmee ik al samenwerkte” Margo Verhasselt

08 augustus 2019

13u46

Bron: The Independent 0 Style Topmodellen Lais Ribeiro en Sara Sampaio verdedigen lingeriegigant Victoria’s Secret nadat heel wat modellen een petitie ondertekenden waarin ze Victoria’s Secret vragen om meer bescherming tegen seksuele intimidatie.

De petitie is een initiatief van Model Alliance, een non-profitorganisatie die de belangen van modellen in de industrie vertegenwoordigt. In de bijhorende brief, waarin het vooral over seksuele intimidatie gaat binnen Victoria’s Secret, worden onder andere de banden met Jeffrey Epstein aangehaald. Hij is een veroordeelde zedendelinquent die goed bevriend is met Leslie Wexner, de CEO van L Brands, het moederbedrijf waaronder het Amerikaanse lingeriemerk valt.

Ook worden verschillende fotografen aangehaald zoals Timur Emek, David Bellemere en Greg Kadel die nauw samenwerken met het merk en in het verleden werden beticht van seksueel wangedrag. In de petitie staat te lezen dat het “verontrustend is dat deze mannen hun werkrelaties lijken te gebruiken om modellen voor het lingerielabel te lokken en misbruiken”.

Een heel aantal bekende modellen zoals Christy Turlington Burns, Carolyn Murphy, Doutzen Kroes, Edie Campbell, Gemma Ward, Iska Lawrence, Karen Elson en Milla Jovovich hebben de petitie ondertekend. Ook het bekende fotografenduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin hebben ingestemd met de inhoud ervan. Samen roepen ze op dat de CEO van het bedrijf, John Mehas, serieuze stappen onderneemt om seksueel wangedrag op “zijn werkvloer” tegen te gaan.

Angels

Maar toch stappen nu twee modellen naar voren die al samenwerkten met het bedrijf. Zij zijn van mening dat het ‘niet eerlijk’ is dat het merk in een slecht daglicht wordt geplaatst in de open brief. “Dit is niet eerlijk! Wanneer ik hen vertelde over mijn ervaring met David Bellemere werd hij de volgende dag ontslagen!”, steekt de Braziliaanse Ribeiro van wal op Instagram. “Ze zijn het meest respectvolle merk waarmee ik OOIT al samen heb gewerkt. Ik denk dat jullie eerst naar het verhaal moeten luisteren voor jullie iemand beschuldigen.”

Het Portugese model Sampaio is dan weer van mening dat de petitie eerder gericht moet zijn naar bescherming tegen seksuele intimidatie door de agenten van modellen. “De meeste seksuele intimidatie speelt zich af voor de fotoshoots bij modellen die nog nooit met Victoria’s secret hebben samengewerkt. Het gaat dan over mensen die doen alsof ze werken voor bepaalde bedrijven! Hoe kan Victoria’s Secret of welk bedrijf dan ook modellen beschermen als ze niet eens voor hen werken?”, schreef Sampaio op sociale media. “Ze ontslaan fotografen waarover modellen klagen. Als je modellen wil beschermen dan moet je agentschappen en agenten zelf aanpakken.”

Al zijn heel wat Instagramgebruikers het niet met Ribeiro en Sampaio eens en benadrukken ze dat het doel van de brief bewustzijn creëren is.

Ondergoedshow met Angels is verleden tijd

Vorige week raakte nog bekend dat de jaarlijkse show van Victoria’s Secret dit jaar niet doorgaat. Model Shanina Shaik verklapte dat in een interview met de Australische Daily Telegraph. Shaik liep zelf meerdere malen over de catwalk voor het lingeriemerk. In de krant zei ze het zeer jammer te vinden de show niet doorgaat. Normaal gesproken zou ze nu hard aan het trainen zijn om zich voor te bereiden op het jaarlijkse spektakel.

Victoria’s Secret kreeg de laatste tijd uit verschillende hoeken commentaar dat het gepresenteerde schoonheidsideaal te eenzijdig is. In mei liet het merk al weten dat de lingerieshow niet meer op televisie zou komen. Ook zei Les Wexner dat de shows niet meer van deze tijd zijn. De verkoopcijfers dalen ook al een tijdlang flink en verschillende winkelfilialen sloten de deuren. Op dinsdag gaf marketing topman Ed Razek zijn ontslag nog.