Modellen met baby's en een levensgrote robot, de gekste taferelen op de catwalk tijdens New York Fashion Week Timon Van Mechelen

14 februari 2018

16u43 0 Style Van robots tot honden en zelfs baby’s, tijdens de modeweek in New York liepen lang niet alleen modellen over de catwalk. Om ook een graantje te kunnen meepikken van de aandacht op sociale media, moeten modemerken anno 2018 namelijk meer doen dan mooie kleren voorstellen.

De baby bij Willy Chavarria

Alles begon bij ontwerper Willy Chavarria, die tijdens de mannenmodeweek in New York een getatoeëerd model met zijn baby over de catwalk liet lopen.

@jtizalive & Roe walking for @willychavarrianewyork • #nyfw for @cfda. Een foto die is geplaatst door null (@danielshapiro) op 08 feb 2018 om 21:13 CET

De levensgrote robot op de catwalk bij Philipp Plein

Dat de modeshows van Philipp Plein altijd het meest indrukwekkend zijn, is ondertussen een slecht bewaard geheim in modekringen. Vorig seizoen waren we er nog bij in New York, dit seizoen keken we (helaas) toe van achter onze laptop. Aan het einde van de show liep een levensgrote robot hand in hand met topmodel Irina Shayk over de catwalk. Uiteraard van kop tot teen voorzien van het logo van de Duitse ontwerper.

Meer baby’s bij Collina Strada

Baby’s zijn blijkbaar hét nieuwe it-accessoire van het moment, want ook bij modemerk Collina Strada liep een model over de catwalk met een baby in zijn armen. De baby in kwestie droeg een luier in dezelfde oranje stof als de kleren van het model dat hem of haar droeg.

AW18 Sologamy- Look 12 Styling @heathermaryjackson Hair @pamelabaumgartner Make up @100percentpure @colleenrunne Skin @plantioxidants Shoes @teva Photo @hawkclawa Een foto die is geplaatst door null (@collinastrada) op 08 feb 2018 om 22:32 CET

Honden op de catwalk van Gauntlett Cheng

Last but not least, hadden maar liefst tien modellen een hondje vast tijdens de show van Gauntlett Cheng. Soms in hun armen, anderen liepen dan weer rond met de hondjes aan een leiband. Cheng heeft naast een unisekscollectie ook een lijn kleertjes voor honden.

For their return to the famous St. Mark’s Church-In-The-Bowery, @gauntlettcheng let their catwalk go to the dogs. 🐶 See more on OUT.com (Photos: @benbibriesca) #NYFW #LGBTQ Een foto die is geplaatst door null (@outmagazine) op 13 feb 2018 om 19:01 CET