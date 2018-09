Modellen bij Maison Margiela droegen een iPhone aan hun enkel TVM

27 september 2018

In tijden waarin steeds meer mensen een digitale detox willen inlassen – met dank aan de nieuwe iPhone-functie 'Schermtijd' waarop je kan zien hoeveel uren je doorbrengt op je telefoon – doet John Galliano bij modehuis Maison Margiela exact het tegenovergestelde. Hij ketende iPhones letterlijk vast aan de enkels van de modellen op de lente-zomershow voor 2019.

Het is overigens al de tweede keer op rij dat Galliano de telefoonhouder rond de enkel voorstelt op de catwalk. Ook in juli tijdens de coutureweek stuurde hij modellen de catwalk op met iPhones rond hun enkels en polsen. Volgens de controversiële designer is er anno 2018 nog amper een grens tussen mens en technologie, en dat wil hij extra benadrukken door de smartphones letterlijk aan het lichaam van de modellen te bevestigen. Als een soort derde been zeg maar. Ook bevestigde hij een paar iPads aan handtassen.