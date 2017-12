Modeliefhebbers wereldwijd in rouw door sluiting iconische winkel Colette Timon Van Mechelen

16u01 2 EPA Style We schreven afgelopen zomer al dat de bekende Parijse conceptstore Colette de deuren sluit en vandaag is het helaas zover. 20 jaar geleden vergaarde de winkel wereldfaam omdat ze als een van de eerste een mix van mode- en lifestyleartikelen aanboden, een concept dat nu veelvuldig wordt overgenomen. Overal ter wereld rouwen fashionista’s om de sluiting en dat uiten ze massaal op sociale media.

“Aan alle goede dingen komt ooit een einde en na twintig fantastische jaren sluit Colette voorgoed de deuren op 20 december,” stond in de zomer te lezen op het Instagramaccount van de winkel. “Oprichtster Colette Roussaux heeft de leeftijd bereikt waarop ze meer tijd wil voor haarzelf en Colette kan niet blijven bestaan zonder Colette.” Modehuis Saint Laurent neemt het pand op Rue Saint Honoré over.

De conceptwinkel werd in 1997 opgericht door Colette Roussaux en de laatste jaren door haar en haar dochter Sarah Andelman gerund. Ze waren één van de eerste winkels die niet alleen kleren of alleen lifestyleproducten aanboden, maar voor een mix gingen. Zo kun je er onder andere kleren, souvenirs en zelfs Apple-toestellen kopen.

Karl Lagerfeld

Vorig jaar vertelde Karl Lagerfeld, ontwerper bij Chanel en Fendi, aan Business of Fashion: “Colette is de enige winkel waar ik nog ga shoppen, omdat ze dingen hebben die niemand anders heeft. Ze hebben een concept ontwikkeld dat moeilijk exact over te nemen is. Er is maar één Colette en zij en haar dochter zijn er voor de volle tweehonderd procent bij betrokken.” Ook celebs zijn fan van Colette. Onder andere Katy Perry, Alexa Chung, Justin Bieber en zelfs Beyoncé en Jay-Z kwamen er al over de vloer.

De winkel is vandaag nog open tot 19u, daarna valt het doek definitief. Talloze fashionista's treuren op sociale media over de sluiting, een greep uit hun reacties:

