Modeliefhebbers kunnen nu terecht in het nieuwe Delvaux-museum in Brussel TVM

12 september 2019

11u34 0 Style Zelf een handtas van het Belgische merk Delvaux kopen laat uw portemonnee misschien niet toe, maar in Brussel kun je er alleszins wel naar gaan kijken. In het nieuwe museum leer je de geschiedenis van het merk kennen en spot je een aantal van de meest iconische ontwerpen van het label.

Bijna twee eeuwen geleden, het merk werd opgericht in 1829, creëerde Charles Delvaux ‘Le Princesse’. De allereerste lederen handtas ooit. Oorspronkelijk maakte hij reiskoffers en om vrouwen beter te kunnen bedienen ontwierp hij een kleiner, trapezevormig, bruin leren model. Al in 1853 werd Delvaux hofleverancier en sindsdien groeide het uit tot één van de bekendste Belgische exportproducten met winkels en verkooppunten tot in China en de VS. Overigens worden de meeste tassen nog steeds in ons land of onder supervisie van een Belg in Frankrijk gemaakt.

Het nieuwe museum in Brussel, dat naar aanleiding van de 190e verjaardag van het merk opent, vertelt uitgebreid de boeiende geschiedenis van het label en dat van iconische tassen zoals de Brillant die speciaal voor de wereldtentoonstelling van 1958 werd ontworpen.

Wie het Delvaux-museum wil bezichtigen (Louis Schmidtlaan 7, 1040 Etterbeek) kan een afspraak maken via de website. De toegang is gratis.