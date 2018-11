Modelabel Carlings lanceert digitale collectie Liesbeth De Corte

15 november 2018

16u07

Bron: Dazed 0 Style Carlings, een modemerk uit Noorwegen, brengt een wel héél bijzondere collectie op de markt. Het gaat om een lijn die enkel en alleen digitaal bestaat, en die dus vooral bedoeld is voor de influencers onder ons.

Anno 2018 krijgt de modewereld steeds vaker een digitaal kantje. Denk maar aan Tommy Hilfiger die een chip in een aantal kledingstukken heeft genaaid. Dankzij de smart clothing lijn zouden ze er achter kunnen komen hoe vaak de T-shirts, broeken, jassen en petten gedragen worden. De opkomst van computergeanimeerde influencers is nog zo’n schoolvoorbeeld. Zelfs modemerk Balmain lanceerde afgelopen zomer een campagne met drie virtuele modellen in.

Niet bepaald milieuvriendelijk, die influencers

Nu gaat ook Carlings mee met die digitale trend: het hippe Scandinavische label pakt uit met een ‘digital only’ collectie, genaamd Neo-Ex. Hiermee richt de retailer z’n pijlen duidelijk op de typische influencer. Eerder schreven we al dat er op sociale media een grote druk is bij modeliefhebbers om geregeld met een nieuwe garderobe te verschijnen. Elke dag een andere outfit dragen, dat kan de gewone sterveling én influencer zich niet veroorloven. Het gevolg? Volgens het Britse bedrijf Barclaycard is er een trend ontstaan om online kledij te kopen voor een snelle fotoshoot, om de stuks daarna weer terug te sturen.

Al die bestellingen, leveringen en pakketjes die worden teruggestuurd zijn niet bepaald goed voor het milieu, klaagt Carlings. Om nog maar te zwijgen over de grote hoeveelheid water die gebruikt wordt om kledij te produceren. Vandaar: Neo-Ex.

De nieuwe collectie klinkt futuristisch, maar werkt eigenlijk heel simpel. Je maakt eerst een foto van jezelf en stuurt die door. Vervolgens koop je een outfit voor € 10 tot € 30 euro. Dan schiet een designteam van Carlings in gang om jouw kiekje zodanig om te vormen, dat je de gekozen outfit draagt. Et voila, vervolgens krijg je het resultaat toegestuurd en kan je het delen op Instagram.

Wat deze lijn bovendien nóg leuker maakt? Het label schenkt alle inkomsten van deze collectie aan de non-profitorganisatie WaterAid.