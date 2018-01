Model met hoofddoek maakt reclame voor shampoo L'Oréal TVM

19 januari 2018

18u16 14 Style Amena Khan draagt een hoofddoek, en toont haar haren nooit in het publiek. Toch treedt ze op als model in een nieuwe shampooreclame van L'Oréal.

L'Oréal is daarmee het eerste cosmeticabedrijf dat reclame maakt voor shampoo met een model dat een hoofddoek draagt. Het bedrijf wil hiermee een statement maken. Net als de Britse modeblogster Khan.

"Als ik mijn hoofddoek afneem, wil ik dat mijn haar stralender is", zegt het model in een Instagrampost. "Of je je haar nu aan de buitenwereld toont of niet, bepaalt niet of je om je haar geeft. Je haar is een groot deel van je persoonlijke verzorging."