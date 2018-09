Model gebruikt borstkolf op de catwalk mv

16 september 2018

13u04

Bron: The independent 0 Style Een mama van twee heeft twee werelden gecombineerd: moederschap en haute couture. Ze verscheen op de catwalk van London Fashion Week terwijl ze een borstkolf gebruikte.

Valeria Garcia, een model uit Argentinië, liep voor het eerst mee in de show van Marta Jakubowski. Het model droeg een zwart maatpak en beha met daaronder een borstkolf van Elvie. Dat zou de eerste borstkolf in de wereld zijn die gedragen kan worden zonder dat er draden aan te pas komen. Garcia beviel vorig jaar in juni van haar tweede zoontje Anton.

Het is niet de eerste keer dat moeders de modewereld naar hun hand zetten. Rihanna's Savage x Fenty lingerie show werd wereldwijd toegejuicht omdat er twee zwangere modellen meeliepen. En eerder dit jaar liep een model mee op de catwalk voor Sports Illustrated terwijl ze borstvoeding gaf.