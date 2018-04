Model en ‘beste dj van het land’ Amélie Lens ontwerpt een kledingcollectie voor CKS TVM

05 april 2018

18u11 0 Style Het klikt blijkbaar tussen Amélie Lens en het Belgische modemerk CKS. De twee lanceren na verschillende eerdere samenwerkingen nu een nieuwe capsulecollectie, die in het teken staat van haar liefde voor katten.

Eind vorig jaar kreeg ze nog de titel van ‘beste dj van het land’ op de Red Bull Elektropedia Awards. Maar naast muziek heeft de Antwerpse schone ook een passie voor mode. Dat zie je terug in haar outfits die ze draagt op en naast het podium, maar ook in haar samenwerkingen met het Belgische modemerk CKS. Ook ontwierp ze al een collectie voor Friday, het zusterlabel van CKS.

Haar nieuwste collectie voor CKS is een capsulecollectie voor de zomerfestivals die rond haar liefde voor katten draait. Zwart, Amélies favoriete kleur, domineert overduidelijk, maar de kleurrijke kattenprints fleuren het geheel op. Onze favorieten zijn een bomberjasje met kattenprint, een net te korte pantalon met kant aan de onderkant en de lange maxijurk die je ook open over andere kleren kunt dragen.

Op 15 april zal Amélie Lens de collectie vieren op de eerste editie van het festival ‘Techno For Humanity’. Een technofestival waarbij een deel van de opbrengsten aan het goede doel geschonken worden. De collectie zelf is nu online en in de winkels van CKS te koop.