Model Emily Ratajkowski lanceert eigen lingeriecollectie TVM

07 februari 2019

11u52 0 Style Vorig jaar lanceerde model Emily Ratajkowski al haar eigen zwemcollectie onder de naam Inamorata Woman. Nu breidt ze die lijn ook uit met lingerie. Geen al te grote verrassing overigens, aangezien de 27-jarige schone niets liever doet dan in bikini en lingerie rondhuppelen (getuige haar Instagramprofiel).

“Het is nu ongeveer een jaar geleden dat ik Inamorata Woman gelanceerd heb en ik ben zo blij dat ik eindelijk kan delen waar ik in tussentijd nog aan gewerkt heb. Maak kennis met BODY, een collectie die zoveel meer is dan zomaar lingerie. Ik hoop dat jullie er net zoveel van houden als ik,” schrijft Ratajkowski in een aankondigende post op Instagram.

In een interview met Vogue.com legt ze uit dat ze het gevoel probeerde oproepen van een zelfverzekerd meisje dat liefst de hele dag lang haar badpak draagt. Omdat je, tenzij je Ratajkowski zelf bent, natuurlijk niet altijd in de nabijheid van een strand bent, maakte ze de overstap naar lingerie. “Zo kun je dat gevoel van zelfvertrouwen ook toepassen als je bijvoorbeeld in een stad als New York woont”. Toepasselijk poseert ze in de campagnebeelden dan ook in lingerie in een buurtsupermarktje in the Big Apple.