Model Constance Jablonski over in lingerie op de catwalk lopen: "Het enige waar ik dan aan denk is 'niet vallen!'"

Constance Jablonski is het gezicht van de nieuwe collectie van Etam en is ook in ons land te zien op de affiches. Het zijn drukke tijden voor het Franse model, maar aan de vooravond van de Parijse modeweek maakt ze toch even vrij om ons in te lichten over het leven achter de schermen in de modewereld.

Hoe bereid je je mentaal voor op een lingerieshow?

"Ik ben helemaal niet voorbereid (lacht). Ik zat twee weken geleden nog in Afrika, dus ik zei echt tegen mezelf 'oké, terug aan het werk!'. Ik pep mezelf wel op door te zeggen dat ik mezelf moet zijn en dat ik het gewoon ga doen zoals in elke andere show. En dat is volgens mij de beste voorbereiding, want als ik bang ben, dan zie je dat ook aan mij op de catwalk. Ik probeer dus ontspannen en gelukkig te zijn. Dat is het geheim denk ik."



Hoe bereid je je fysiek voor op een show?

"Ik probeer een heel jaar door in vorm te blijven. Ik ga twee keer per week sporten. Mijn lievelingsoefeningen zijn hardlopen en touwtjespringen. Want als je zoveel reist als ik, dan is dat het gemakkelijkste. Je neemt gewoon je loopschoenen en muziek mee en je loopt. En je kan het dus overal doen."

Waaraan denk je als je op de catwalk loopt?

"Dat is goede vraag (lacht). Geen idee. Ik probeer gewoon niet te vallen. Ik zeg dan tegen mezelf 'je kan dit, probeer gewoon niet te vallen'." (lacht)



Is dat het ergste dat kan gebeuren?

"Ja. Ik ben nog nooit gevallen, maar ik hou hout vast. Zeker als ik zoals vanavond in lingerie moet lopen. Als ik dan val, dan zou dat er echt niet uitzien. Ik hoop wel dat als ik eens tegen de vlakte ga, iemand me helpt opstaan. Maar ja, het hoort erbij."



Heb je onzekerheden?

"Ja, zeker wanneer ik niet op mijn gemak ben. Zoals wanneer de schoenen te groot of net te klein zijn, of te krap zitten. Of wanneer de kleding te strak zit zodat je moeilijk kan ademen. Dat maakt alles er zeker niet makkelijker op."



Hoe vermijd je dat?

"Ik zeg er dan wel iets van, maar meestal is er gewoon geen keuze omdat er geen reserveschoenen zijn. En dan doe je maar gewoon verder, want dat hoort bij de job."

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

"Ja, wees gewoon jezelf. Volg niet te veel wat de rest doet, of doe je niet anders voor dan dat je bent. Want dat zal je er niet goed uitzien. Wees dus gewoon jezelf."