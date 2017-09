Model Camille Rowe praat met NINA over onzekerheden op de catwalk, haar favoriete beautyproduct en bh's shoppen Annemie Vermeulen

13u04 0 Etam Style Het is geen sinecure om het Frans-Amerikaanse model Camille Rowe te interviewen aan de vooravond van Paris Fashion Week. Plots cancelt ze al haar interviews omdat ze wordt weggeroepen naar de show van Dior. Later die dag schittert ze nog op de runway van het lingeriemerk Etam, maar voor ons wil ze wel even tijd maken. De visagistes en haarstylisten die haar omsingelen, nemen we er maar bij.

Vanavond loop je een grote show voor Etam. Hoe was de samenwerking met het merk?

"Die is geweldig, en het is ook een grote eer. Ik herinner mij nog dat ik als tiener mijn eerste bh kocht. Dat was in een winkel van Etam. Ik hou ervan hoe het merk zowel begrijpt wat jongeren als volwassenen willen dragen onder hun kleren. En de stukken zijn bovendien nog comfortabel."

Lees ook NINA op New York Fashion Week: 5 momenten die ons het meest gaan bijblijven

Hoe bereid je je mentaal voor op het défilé van vanavond?

"Eerlijk gezegd probeer ik er nooit veel aan te denken want daar krijg ik veel stress van. Ik probeer gewoon naar leuke muziek te luisteren of aan vrienden te denken zodat ik me op mijn gemak voel voordat ik op de catwalk moet."

Waaraan denk je al je op de catwalk loopt?

"Oh dat is een goede vraag! Misschien bel ik je vanavond wel terug. (lacht)

Ik denk van mezelf dat ik zeer hevig adem, dus ik probeer intensief op mijn ademhaling te letten. En ik denk aan mijn handen, want die heb ik nodig wanneer ik zou vallen!" (lacht)



Heb je onzekerheden?

"Ik zou liegen als ik zeg van niet, want iedereen heeft dat wel. Maar ik probeer er niet te veel aan te denken, zeker niet op de catwalk."



Wat is je favoriete beautyproduct?

"Ik ben bijna geobsedeerd door een gezichtsmasker van Dior! Het is een gelmasker. Het zorgt ervoor dat mijn huid straalt en dat ik wakker en fris lijk." (lacht)

Brunopress

Heb je nog een goede raad voor onze lezers?

"Oh, dat legt veel druk op mijn schouders (lacht). Misschien dat je altijd vriendelijk moet blijven. Ik probeer dat toch altijd te doen, en om te genieten van de kleine dingen. Dan ga je veel gelukkiger zijn, en dan zie je er ook veel beter uit."