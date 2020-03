Model Anwar Hadid strikt zanger Zayn voor uniseks sieradencollectie lvds

17 maart 2020

12u56

Bron: vogue 0 Style Amerikaans model Anwar Hadid lanceert een nieuwe uniseks collectie voor zijn juwelenmerk Martyre. De jongste telg van de Hadid-familie maakt daarbij zijn goede vriend én schoonbroer Zayn Malik het gezicht van de campagne. “Zayn is de verpersoonlijking van waar onze sieraden voor staan”, klinkt het.

De 20-jarige Anwar Hadid lanceerde vorig jaar zijn eigen juwelencollectie samen met zijn goede vriend en muzikant Yoni Laham. De naam Hadid klink jou wellicht bekend in de oren; Mama Yolanda maakte destijds furore als model en zussen Bella en Gigi treden nu in haar voetsporen. Zij reizen als influencers en mannequins voor onder andere Chanel en Off-White de wereld rond. En jongere broer Anwar breidt zijn passie voor mode nu uit naar sieraden. Met het merk Martyre brengt hij vernieuwende uniseks sieraden op de markt. “We hopen dat zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden dit merk omarmen”, zei Hadid eerder. “Martyre is voor ons de vrijheid om alles wat je wil te creëren en om onbevangen uit te drukken wat er in je hart leeft.”

Een foto die is geplaatst door PRAY FOR US (@martyre) op 12 mrt. 2020 om 20:16 CET

Hadid zoekt het voor zijn nieuwe campagne niet al te ver. Hij vroeg zanger Zayn Malik, voormalig One Direction-lid én lief van zus Gigi, als gezicht van de collectie. “Zayn is iemand die zijn passies overbrengt met kunst en de dingen die hij leuk vindt”, vertelde Hadid aan Vogue. “Daarin voelen we ons verbonden met elkaar.” Waar zijn ex-collega’s volop timmeren aan een solocarrière bleef het relatief stil rond de Britse zanger. Nu Zayn model is voor Martyre lijkt de radiostilte voorbij. De 27-jarige ster is trouwens niet de enige die zijn liefde laat blijken voor het jonge merk. Eerder poseerden Hailey Bieber en Anwars vriendin Dua Lipa al trots met de sieraden.

Romantisch en androgyn

Dat Hadid vooral mannen en androgyne types inzet om zijn sieradenmerk te promoten, is geen toeval. Het lijkt erop dat 2020 het jaar is voor mannen om te gaan experimenteren met hun stijl. Denk maar aan zanger Harry Styles en acteur Timothée Chalamet die zich laten zien in een flamboyante, meer vrouwelijke kledingstijl. Ook Anwar Hadid merkt die verandering op: “Juwelen en accessoires spelen een grote rol bij het bepalen van je uitstraling en mannen staan nu meer dan ooit open voor hun persoonlijke, zelfontwikkelde stijl.”

De collectie, die wordt omschreven als “gotisch, romantisch en androgyn”, bestaat uit armbanden, ringen, oorbellen en halskettingen. De stukken uit zilver en 14 karaat goud zijn gegraveerd met onder andere de woorden ‘Pray For Us’ en zijn online te koop. Prijzen variëren tussen € 85 en € 580.

