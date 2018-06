Modeketen New Look verlaagt prijzen fors TVM

12 juni 2018

17u57

Bron: Mirror 0 Style De Britse modeketen New Look zit in slechte papieren en gaat daarom de prijzen van hun producten fors verlagen, zodat 80% van het aanbod 20 pond (omgerekend zo’n 22 euro) kost of minder. Het merk maakte die beslissing nadat ze afgelopen boekjaar een verlies leden van maar liefst 85 miljoen euro.

Als er niet snel iets verandert, moeten dit jaar nog 60 filialen van New Look de deuren sluiten in het Verenigd Koninkrijk. Paniek dus, en daarom komt de Britse retailer nu met een ambitieus plan om shoppers terug naar hen te lokken. In een persbericht schrijven de bazen van het bedrijf dat New Look de prijzen stevig gaat verlagen, zodat 80% van het aanbod goedkoper wordt dan 20 pond.

Niet dat de prijzen bij New Look nu hoog liggen, voor een jeansbroek betaal je gemiddeld zo’n 30 euro, het duurste hemdje kost 25 euro, maar blijkbaar ziet de top van de Britse retailer er toch een uitweg in het aanbod nog een stukje goedkoper te maken. Wellicht om zo de concurrentie aan te kunnen gaan met de succesvolle Ierse lowbudgetketen Primark.

Consumentenwebsite VoucherCodesPro ziet alvast potentie in het initiatief. Aan de Britse krant Mirror vertelt woordvoerder George Charles dat het ervoor kan zorgen dat verdwaalde consumenten die erg op hun budget letten, terug uitkomen bij New Look. “Het gaat in ieder geval de aandacht trekken en ik geloof er in dat het kan werken ook. Weinig bedrijven in problemen passen deze tactiek toe, terwijl het voor klanten natuurlijk aantrekkelijk is.”