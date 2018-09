Modeketen Arket viert eerste verjaardag met collectie die 'de ideale garderobe' vormt TVM

05 september 2018

18u13 0 Style Bijna exact een jaar geleden lanceerde het Zweedse modeconcern Hennes & Mauritz (H&M) een nieuwe winkelformule. Met Arket wil H&M ingaan tegen de snelheid van het modesysteem en items aanbieden die trends overstijgen en beter zijn van kwaliteit. En die kernwaarden benadrukken ze nu nog eens extra met een speciale verjaardagscollectie.

Met deze collectie wil Arket een aantal stuks in de kijker zetten die ze zelf omschrijven als de basis voor de ideale garderobe. Voor vrouwen houdt dat onder andere kasjmieren truien, een klassieke trenchcoat en ecologische sneakers van Veja in. Voor mannen hemden, maatpakken en het Cotton GSM gamma, dat onder andere bestaat uit T-shirts, sweaters en joggingbroeken gemaakt van 100% katoen.

“Deze stukken zijn bedoeld om te dienen als ‘bouwstenen’ van een veelzijdig dagdagelijks uniform,” legt creatief directeur Ulrika Bernhardtz uit. “De items zijn enerzijds assertief en anderzijds makkelijk om te dragen, functioneel en elegant tegelijkertijd.”

De collectie is vanaf nu in de Arket-winkel in Brussel en online te koop.