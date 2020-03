Modehuizen pakken uit met peperdure drinkflessen (maar wij vonden betaalbare alternatieven) lvds

27 maart 2020

10u56

Bron: vogue 3 Style Het Franse modehuis Chanel brengt een peperdure drinkfles op de markt. Het probeert zo, samen met de rest van de modewereld, in te zetten op duurzame producten. Maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast.

Bij een nieuw seizoen horen nieuwe trends. Dit keer is het Chanel dat de aandacht naar zich toetrekt. Het Franse modehuis brengt een waterfles van ruim 5.000 euro op de markt. Dat de modewereld extra inzet op milieuvriendelijkheid wordt bij deze nog eens duidelijk gemaakt. Zij het een beetje op een onorthodoxe manier. Maar je blijft alleszins gehydrateerd in stijl.

(Lees verder onder de foto.)

A nova febre entre as fashionistas é uma garrafa de água que custa R$ 24 mil! A peça foi apresentada na coleção Cruise 2020 da Chanel e está quase esgotada no mundo todo. Não há como negar que é uma ótima opção para se manter hidratada e ecológica! O que acharam? . #chanel #chanelbottle #chanelwaterbottle #chanelbags #chanelcruise2020 #chanelcruise 25 Likes, 2 Comments - Z Magazine (@z_magazine_) on Instagram: "A nova febre entre as fashionistas é uma garrafa de água que custa R$ 24 mil! A peça foi..."

De goudkleurige fles, die deel uitmaakt van de cruisecollectie 2019/2020, heeft een zwarte dop met het iconische ‘C-logo’ van Chanel. Je kan er een heuse ‘flask bag’ bij kopen. Dat is een gewatteerde Chanel-tas met gouden ketting waarmee je de drinkbus over je schouder kan dragen. De drinkfles en tas zijn verkrijgbaar in de Chanel Boutiques en voor deze twee samen tel je ruim 7.000 euro neer. Als jouw portemonnee dat moeiteloos aankan, kan je er evengoed champagne in plaats van water uit drinken, natuurlijk.

Duurste waterfles ooit

Als je dacht dat deze kostelijke waterfles de duurste in zijn soort was, heb je het mis. Enkele jaren geleden ging de 24-karaats-gouden Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani waterfles voor maar liefst 47.000 euro over de toonbank. Het water dat er in zat - en in de prijs was inbegrepen - was afkomstig uit mineraalwaterbronnen in Frankrijk, IJsland en de Fiji-eilanden. Daarbij was nog eens vijf milligram goudstof aan toegevoegd. Of je dat laatste ook kon proeven, is twijfelachtig. Wat naast de prijs vooral tot de verbeelding sprak, was het design van de fles, gebaseerd op de werken van de Italiaanse artiest Amedeo Clemente Modigliani.

(Lees verder onder de foto.)

Het is echter niet de eerste keer dat een luxemerk een drinkaccessoire op de markt brengt. Onder andere Off-White, Vivienne Westwood en grote modehuizen als Louis Vuitton, Gucci en Balenciaga gingen Chanel al voor. En zo transformeerde een doodgewoon gebruiksvoorwerp naar een begeerd accessoire en statussymbool. Maar of je het nu doet uit een peperdure of betaalbare drinkbus, genoeg water drinken is en blijft de boodschap.

Geïnspireerd geraakt door de Chanel drinkfles of houder? Hieronder vind je betaalbare én iets minder betaalbare alternatieven:

1/ Palm Angels, € 142, online te koop.

2/ Louis Vuitton, € 890, online te koop.

3/ Fendi, € 396, online te koop.

4/ Marine Serre, € 425, online te koop.

5/ LARQ, € 115, online te koop.

6/ Off-White, € 199, online te koop.

7/ Gucci, € 235, te koop in de Gucci Stores.

1/ Skinnydip, € 21,95, online te koop.

2/ Spider Monkey, € 21,95, online te koop.

3/ Quokka, € 34,95, online te koop.

4/ Chilly’s, € 30, online te koop.

5/ GirlyStuff, € 9,95, online te koop.

6/ 24Bottles, € 34,95, online te koop.

7/ Typo, € 27,99, online te koop.