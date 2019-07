Modehuis Sonia Rykiel moet de boeken sluiten LDC

26 juli 2019

11u19 0 Style Het Franse modehuis Sonia Rykiel was al een tijdje op zoek naar een nieuwe koper, maar heeft geen gegadigden gevonden. Helaas moet het daardoor de deuren sluiten. “Het is alsof modeontwerpster Sonia Rykiel voor een tweede keer is overleden.”

Het Franse label bungelde al een tijdje op de rand van de financiële afgrond. In april had het bedrijf nog het faillissement aangevraagd en ging het op zoek naar een nieuwe overnemer. En hoewel er in het begin veel geïnteresseerden waren, werd er geen deal op tafel gelegd. Daardoor moest de Parijse rechtbank van koophandel de liquidatie uitspreken.

Ondertussen is de website al offline gehaald en hebben alle winkels de deuren gesloten. Ongeveer 131 werknemers zijn ook ontslagen.

Agnes Trouble, een Franse designer en oprichtster van het merk agnès b., reageert onthutst op het nieuws. “Het is alsof modeontwerpster Sonia Rykiel voor een tweede keer is overleden.” Rykiel, die in 1968 het gelijknamige label heeft opgericht, stierf in 2016 aan Parkinson. Ze was toen 86 jaar. “Dit is het einde van een tijdperk. Dior en Saint Laurent draaien nu vooral rond bling bling, ze hebben niet langer die Parijse elegantie waar ze vroeger om bekend stonden.”

Rykiel was vooral gekend om haar gebreide truien die werden gedragen door beroemdheden als Audrey Hepburn en Brigitte Bardot. Ze kreeg zelfs de bijnaam ‘Queen of Knitwear’. Haar bekendste kledingstuk was misschien wel de ‘Poor Boy sweater’, oftewel de ‘arme jongens trui’, een strak truitje met lange mouwen.

