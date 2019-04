Modehuis Rodarte maakt voor het eerst kledingcollectie voor grote maten TVM

Waar high end modehuizen nog steeds vooral ontwerpen voor de lange en dunne mensen onder ons, zijn er steeds meer uitzonderingen op deze hopeloos verouderde regel. Zo heeft het Amerikaanse label Rodarte nu de handen in elkaar geslagen met Universal Standard met als resultaat een betaalbare collectie die te koop is tot maat 72.

“We zijn altijd al een fan geweest van Universal Standard (plussize modemerk, nvdr.)”, vertelt Laura Mulleavy, ontwerpster van Rodarte, in een statement. “We zijn heel benieuwd hoe alle stukken uit de collectie gedragen zullen worden door alle verschillende vrouwen.” Eerder werkten de zusjes achter Rodarte ook al samen met modeketens & Other Stories en Target, maar die collecties waren niet in grote maten te koop.

De capsulecollectie van Rodarte en Universal Standard bestaat uit een jurk, rok, hemd en een jumpsuit. Geheel in de romantische stijl waar Rodarte zo om geliefd wordt. Onder andere actrices Kirsten Dunst, Keira Knightley en Elle Fanning zijn bekende fans van het modehuis.

De collectie is te koop op de website van Universal Standard. Prijzen variëren tussen € 130 en € 220 en de maten lopen van maat 30 (4XS) tot maat 72 (4XL).