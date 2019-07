Modehuis Roberto Cavalli komt in handen van miljardair uit Dubai LDC

17 juli 2019

14u14 0 Style Het was al een tijdje een publiek geheim dat het Italiaanse merk Roberto Cavalli op zoek was naar een nieuwe eigenaar. Nu is de kogel door de kerk: een zekere Hussain Sajwani, een miljardair uit Dubai, zou het modehuis hebben overgekocht. Dat meldt modemagazine WWD.

Er werd al weken over gespeculeerd, maar nu is bekendgemaakt wie Roberto Cavalli overneemt. Het is Vision Investment Co. LLC, het bedrijf dat geleid wordt door Hussain Sajwani. Deze Dubaise miljardair heeft eerder al samengewerkt met het Italiaanse modehuis. Zo is Sajwani ook CEO van het vastgoedbedrijf Damac Properties Group, en Roberto Cavalli heeft in opdracht van Damac al 4 hotels volledig ingericht.

Veel is er nog niet geweten over de overname. De miljardair zou alle aandelen van Roberto Cavalli gekocht hebben. Hoeveel hij daarvoor betaald heeft, wordt voorlopig stilgezwegen.

Roberto Cavalli zat al een tijdje in nauwe schoentjes. Het Italiaanse label heeft heel wat schulden en in maart dit jaar nam creatief directeur Paul Surridge nog ontslag. In de Verenigde Staten moesten zelfs alle winkels van het merk de deuren sluiten.

Het modehuis werd begin jaren 70 opgericht door ontwerper Roberto Cavalli. Hij maakte het merk groot en zorgde ervoor dat het bekend werd met z’n excentrieke stijl en opvallende dierenprints.