Modehuis Natan opent binnenkort voor het eerst een winkel in Parijs Margo Verhasselt

15 januari 2020

15u43 0 Style Hofleverancier Natan opent op 20 januari voor het eerst een winkel in Parijs.

Natan heeft in totaal zeven winkels: zes in ons land en eentje in Nederland, in Amsterdam. De opening op 20 januari in de Franse hoofdstad is dus een primeur voor het Belgische modehuis. De winkel zal neerstrijken op de Rue des Saints-Pères nummer 71.

Het Belgische modehuis werd in 1930 in Brussel opgericht door couturier Paul Natan. Vanaf 1983 staat baron Edouard Vermeulen aan het roer. Onder meer onze eigen Koningin Mathilde is grote fan en ook prinses Elisabeth trok op de dag van haar achttiende verjaardag een wit manteljurkje van de Belgische hofleverancier Natan aan.