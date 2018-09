Modehuis Missoni viert 65ste verjaardag met blik naar de toekomst TVM

23 september 2018

Voor de 65ste verjaardag van modelabel Missoni, putten de designers voor de catwalk in Milaan geen inspiratie uit de collecties van de afgelopen 6 decennia zoals iedereen verwacht had. In plaats daarvan vierden ze met een blik naar de toekomst.

Wie op veel kleding in het iconische zigzagmotief van Missoni gehoopt had, was er (zo goed als) aan voor de moeite. Waar de meeste designers voor een verjaardag van hun merk, gewoonlijk kiezen voor een terugblik naar het verleden, kozen de designers van Missoni voor een andere aanpak. Ze presenteerden een frisse collectie op de catwalk in Milaan, met veel lichte gebreide stoffen en subtiele motiefjes. Eerder om te tonen dat ze nog altijd relevant zijn en nog wel even meekunnen, dan de nadruk te leggen op de succesvolle geschiedenis van het label.