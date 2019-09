Modehuis Max Mara inspireert zich op vlechtjes van Greta Thunberg TVM

20 september 2019

09u14 0 Style Het Italiaanse modelabel Max Mara stuurde deze week verschillende modellen de catwalk op tijdens Milan Fashion Week met het kapsel van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Vorig seizoen deed dat andere Italiaanse merk Prada al hetzelfde. Worden 2 lange vlechtjes straks dé grootste kapseltrend?

Op de tweede dag van de modeweek in Milaan, openden topmodellen Doutzen Kroes, Candice Swanepoel en Gigi Hadid de lente- en zomermodeshow voor 2020 van Max Mara in stoere outfits en twee strakke vlechtjes, à la Greta Thunberg. Bron van inspiratie waren krachtige, vrouwelijke spionnen en geheime agenten stond achteraf te lezen in het persbericht. Die feministische insteek werd meteen vergeleken met de Zweedse klimaatactiviste die deze week nog complimenten kreeg van niemand minder dan Barack Obama.