Modehuis ligt onder vuur omdat het traditionele Marokkaanse slippers kopieert

02 juni 2020

09u59

Bron: LINDA 1 Style Celine wordt beschuldigd van culturele diefstal. De aanleiding? Het Franse modemerk verkoopt slippers die sprekend lijken op babouches, traditionele Marokkaanse schoenen.

Om creatief en origineel te blijven, zoeken ontwerpers vaak inspiratie wereldwijd. Begrijpelijk, maar dat lokt soms ook controverse uit. Het meest recente voorbeeld daarvan is het modehuis Celine. Voor de zomermaanden heeft het een resem nieuwe schoenen gelanceerd, waaronder enkele unisex slippers.

Het zijn deze slippers die bij sommige mensen kwaad bloed zetten, want ze hebben een stevig prijskaartje dat vertrekt van 520 euro en oploopt tot 900 euro. Het grootste struikelblok is echter dat ze gebaseerd zijn op footwear die je ook in Marokko vindt.

Een foto die is geplaatst door Boutaïna Azzabi (@boutainaazzabi) op 22 mei 2020 om 09:24 CEST

“Al jarenlang gaan grote modemerken de mosterd halen bij de Marokkaanse en Noord-Afrikaanse cultuur. Het is logisch dat ze op zoek gaan naar nieuwe inspiratiebronnen, maar het is oneerlijk dat locals die deze tradities in stand proberen te houden niets in ruil krijgen. Ze krijgen niets betaald, noch krijgen ze iets van PR terug”, zo klaagt Boutaïna Azzabi - een Nederlandse digitale producer met Marokkaanse roots - op Instagram.

“De nieuwe schoenencollectie van Celine is schaamteloos plagiaat van traditionele Marokkaanse slippers. Het bekende modelabel verkoopt de babouches voor 900 euro, maar niets van die opbrengst gaat naar de Marokkaanse ambachtslieden en designers.”

#mybaboucheisnotceline

Om daar tegenin te gaan, heeft Azzabi de hashtag #mybaboucheisnotceline gelanceerd. Ze vraagt om foto’s van de traditionele babouches te delen op sociale media, mét die hashtag.

Celine is niet het enige modehuis dat wordt beschuldigd van diefstal. De laatste jaren wordt het ene na het andere merk op het matje geroepen door wat je de ‘culturele toe-eigeningspolitie’ zou kunnen noemen. Culturele toe-eigening (cultural appropriation) wil zeggen dat een dominante groep - denk wit, rijk, man of een combinatie daarvan - een of meer elementen overneemt van een minder machtige etnische of culturele groep. Daarbij kan het gaan om een woord, haarcoupe, kledingstuk of -stijl.