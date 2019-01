Modehuis Lanvin stelt nieuwe creatief directeur aan TVM

21 januari 2019

Modehuis Lanvin heeft Bruno Sialelli aangenomen als nieuwe creatief directeur. De Fransman deed ervaring op bij Loewe, Acne Studios en Balenciaga en moet Lanvin weer op de rails krijgen na enkele turbulente jaren. Dat meldt Women's Wear Daily.

Na het vertrek van Alber Elbaz bij Lanvin in 2015 volgden enkele bewogen jaren voor het ooit zo succesvolle Franse modehuis. Olivier Lapidus en Bouchra Jarrar namen om de beurt de rol van Elbaz over als creatief directeur, maar hielden het allebei niet lang vol. Daarbovenop stapte Lucas Ossendrijver na 14 jaar op als hoofd van de mannenafdeling en werd het merk verkocht aan de Chinese luxegroep Fosun Fashion Group.

Met de aanstelling van Bruno Sialelli hopen ze bij Lanvin het tij te kunnen keren. Hij zal zowel de mannen- als vrouwenafdeling leiden. De Fransman komt van bij Loewe, waar hij onder Jonathan Anderson verantwoordelijk was voor de mannenlijn. Daarvoor deed hij ervaring op bij Balenciaga, Acne Studios en Paco Rabanne.

In een persbericht laten ze weten waarom ze Sialelli als nieuwe creatieve directeur hebben aangenomen: “Hij heeft in het verleden bewezen dat hij naadloos kan schakelen tussen mode voor vrouwen en mannen, wat perfect binnen onze doelstelling past om de grens tussen de verschillende geslachten te vervagen binnen onze collecties.” Ook CEO Jean-Philippe Hecquet is enthousiast: “Zijn unieke en persoonlijke visie, zijn lef, zijn energie en zijn vermogen om een sterk creatief team samen te stellen, hebben ons overtuigd om hem aan te nemen. Ik kan niet wachten op de eerste collecties van Bruno, die terug leven zullen brengen in dit prachtige en unieke modehuis”.