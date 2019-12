Modehuis Fendi brengt een geparfumeerde handtas uit margo verhasselt

06 december 2019

14u53 0 Style De iconische ‘Baguette bag’ van Fendi krijgt een opvallende make-over. Het modehuis brengt een nieuwe versie van de tas uit die geparfumeerd is.

Wie aan Fendi denkt, denkt al snel aan Karl Lagerfeld’s chique collecties met bont. Of je denkt misschien eerder aan Nicki Minaj, die niet alleen een liedje uitbracht over het merk maar ook samenwerkte aan een capsulecollectie. En dan heb je nog een andere groep mensen, die meteen denken aan Silvia Venturini Fendi’s Baguette Bag.

Hij verkreeg een iconische status vlak nadat hij uitkwam in de jaren 90. De Baguette is voor Fendi wat de Birkin is voor Hermès. De tas werd ondertussen al uitgebracht in verschillende kleuren en wordt nu in een wel heel speciaal jasje gestoken. Fendi brengt namelijk een Baguette uit die geparfumeerd werd door het parfummerk Maison Francis Kurkdjian. Om dit klaar te spelen werden enkele druppels parfum verwerkt in het leder van de kanariegele tas. “Ik heb een techniek uit de 12de eeuw gemoderniseerd”, legt Kurkdjian daarover uit.

De tas ziet er dus evengoed uit als hij ruikt en wordt uitgebracht in 3 maten. Daarnaast krijg je telkens ook nog 5 ml parfum bij de aankoop. De tas is beschikbaar tot 20 december en kost zo'n 450 euro.