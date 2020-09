Modehuis Bottega Veneta maakt handtassen van papier (maar ze zijn peperduur) Liesbeth De Corte

02 september 2020

16u11 0 Style Bottega Veneta heeft een nieuwe collectie handtassen op de markt gebracht. Ze zijn lief voor de planeet, maar niet voor je portemonnee.

Lederen handtassen zijn supermooi maar niet altijd milieuvriendelijk. Bij het productieproces gaan er immers liters water verloren en worden er vaak slechte chemicaliën gebruikt om het leer te bewerken. Bottega Veneta bekeek hoe ze dat beter konden aanpakken. Het resultaat: het Italiaanse label heeft vijf handtassen gemaakt van gerecycleerd karton en papier.

De gloednieuwe collectie kreeg de naam Kraft. Om ervoor te zorgen dat de tassen een regenbui overleven, kreeg elk accessoire ook een speciale coating. Bovendien is de sluiting en de riem afgewerkt met een magneetje en kalfsleder, zodat de tas langer meegaat. Anderzijds wil dat zeggen dat het item niet volledig vegan en cruelty free is. Maar het is en blijft een stap in de goede richting.

Nog een nadeel: de tassen zijn niet goedkoop. Maar ach, dat hadden we kunnen verwachten van een designlabel als Bottega Veneta. Het kleinste tasje - ‘the mini pouch’ - kan je online kopen en kost 890 euro. De grootste totebag heet een prijskaartje van 1.800 euro.