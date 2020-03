Modegigant zet zich in voor het goede doel: 12 ton ontsmettende handgel op komst Roxanne Wellens

16 maart 2020

12u05

Bron: Vogue 2 Style De modegroep LVMH, die merken zoals Luis Vuitton, Givenchy en Dior bezit, zal hun voorzieningen vanaf nu inzetten voor het maken van antibacteriële handgel. Het tekort aan ontsmettende handwasmiddelen, veroorzaakt door het coronavirus, leidde tot die beslissing.

Het bedrijf zet drie parfumfabrieken in voor een goed doel: bacterieloze handen. In een statement beloofden ze de handgels kosteloos aan gezondheidsautoriteiten te bezorgen. De eerste levering wordt morgen al verwacht. In totaal wil LVMH zo’n 12 ton handgel leveren.

Sinds het COVID-19 virus uitbrak, is er een globaal tekort aan antibacteriële handreinigers. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat een goede hygiëne belangrijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Geregeld antibacteriële handgels gebruiken is al een stap in de goede richting, vooral voor onderweg, als je niet meteen de mogelijkheid hebt om je handen met zeep te wassen.

