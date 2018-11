Modeblogster Lore Maesen lanceert feestcollectie met LolaLiza Liesbeth De Corte

30 november 2018

12u47 0 Style Modeblogster Lore Maesen gaat in zee met de Belgische modeketen LolaLiza. Samen brengen ze een feestelijke capsulecollectie op de markt, net op tijd voor de eindejaarsperiode.

Doet de naam Lore Maesen niet onmiddellijk een belletje rinkelen? Je bent haar vast en zeker al eens tegengekomen tijdens je scrollbeurten op Instagram. De Antwerpse is een echte levensgenieter en deelt al jaren haar liefde voor mode, beauty en lifestyle op sociale media. Maar ze is toch vooral bekend om haar boodschap van body positivity: ze wil haar volgers inspireren om zichzelf te accepteren zoals ze zijn, inclusief imperfecties. En daarin geeft ze zelf ook het goede voorbeeld.

Het is voor Lore de eerste keer dat ze achter de ontwerperstafel kroop, naar eigen zeggen een droom die uitkwam. “Lore haar stijl weerspiegelt perfect waar LolaLiza voor staat, ‘easy chic with a twist on any occassion’. We zaten meteen op dezelfde golflengte tijdens het ontwerpen van de collectie”, reageert Leititia Noucana, Design Director bij LolaLiza.

De collectie bestaat uit verschillende kleedjes, een jas in faux fur, een plissérok, verfijnde blouses, een blazer, een kostuumbroek en een jumpsuit. Er is gekozen voor simpele, maar feestelijke kleuren zoals zachtroze, zwart en goud. En de feestelijke pailletten en de vele glitters geven je alvast spontaan zin om het jaar in stijl uit te zwaaien.

Prijzen beginnen vanaf € 39,99. Alle stuks zijn online en in een aantal geselecteerde winkels verkrijgbaar.