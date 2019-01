Modebloggers delen tips om de solden te overleven Liesbeth De Corte

05 januari 2019

10u01 0 Style Hoezee, de wintersolden zijn van start gegaan. Maar vergis je niet: in de koopjeswildernis is het ieder voor zich. Modebloggers Monica Ho en Elien Migalski delen hun ultieme tips om miskopen te vermijden en gouden zaakjes te doen.

Wees goed voorbereid

“In het begin van de solden maak ik steeds een wishlist”, begint Elien haar uitleg. “Dat kan online, want de meeste webshops bieden de mogelijkheid om een artikel te ‘liken’ of toe te voegen aan een lijstje. Als de sales in volle gang zijn, hoef je gewoon je wishlist te bekijken en te checken welke items met korting te koop staan. Op deze manier voorkom je dat je de hele soldensectie telkens opnieuw moet doorbladeren én koop je enkel wat je echt mooi vindt.”

Shop je liever in een fysieke winkel? Ook dan heb je baat bij een verlanglijstje, meent Elien. “Zo kan je gemakkelijk door de collectie gaan en kies je in alle rust de mooiste stuks. Dat maakt het heel wat makkelijker om in de drukke winkel te navigeren en een koopje op de kop te tikken.”

Ook Monica raadt aan om een lijstje te maken. “Bestudeer op voorhand jouw kleerkast en som op welke items je zeker nodig hebt. Probeer je daar ook écht aan te houden. Is het de moeite om impulsief een faux fur jas te kopen aan -50% als je er al 2 in de kleerkast hebt hangen? Neen!”

Goedkoper is niet altijd beter

“Er is een reden waarom dezelfde stukken aan -70% in verschillende winkelketens in de rekken blijven hangen”, zo gaat Monica verder. “Ze verkopen gewoonweg niet goed. Denk tweemaal na voordat je iets koopt aan een hogere korting. Een koopje betekent niet altijd goed gescoord.”

Ook Elien gaat niet per se voor het goedkoopste item. “Om een financiële kater te beperken, bereken ik de Cost Per Wear. Hoe vaak ga ik het stuk dragen? Kan ik het met genoeg dingen combineren? Is het zijn prijs waard?”

Kies kwaliteit boven kwantiteit

Monica: “De solden zijn het ideale moment om designeritems op de kop te tikken. Mijn favoriete webshop voor high end kledij? Mytheresa.com. Deze webshop geeft vaak al genereuze kortingen, maar tijdens de laatste dagen van de solden komt daar voor een heel beperkte tijd nog eens extra korting bovenop. Laarzen van Dries Van Noten scoren voor € 250? Zeker mogelijk bij Mytheresa.”

Vergelijk prijzen

“Heb je iets in de winkel gezien dat je absoluut wilt kopen? Vaak loont het om online toch eens even de prijzen te vergelijken”, tipt Monica. “Merken als Weekday en Monki worden ook op Zalando en Asos verkocht. Vaak worden daar andere kortingen gegeven en kan je hetzelfde stuk aan een goedkoper prijsje scoren.”

Geduld is een schone deugd

“Ik ben een echte online shopper en mijd de Meir en andere winkelstraten dan ook liever tijdens de soldenperiode”, geeft Elien toe. “Het grootste deel van mijn aankopen gebeurt online, pas in de laatste dagen van de solden trek ik naar de winkelstraat. De kortingen zijn dan op hun best, en je kan nog enkele mooie schatten meepikken voor een klein prijsje. Vaak vind ik op dit moment dingen die ik niet écht nodig heb, maar die zo’n goede korting hebben dat ik ze niet kan laten liggen.”

Wat kopen de bloggers zelf?

Elien: “Ik ben op zoek naar een mooie lederen jas en heb mijn oog laten vallen op een perfect tijdloos exemplaar. Hij is nog niet in solden, maar ik refresh dagelijks de pagina voor wanneer het zover is. (lacht) Daarnaast ga ik op zoek naar enkele leuke sportieve stuks voor tijdens mijn skivakantie.”

Monica: “Ik heb een heel kleurrijke stijl en kleerkast, dus ik mis zeker nog wat goede basics in neutrale kleuren. Zelf ben ik echt op zoek naar zwarte skinnies, culottes en basic T-shirts. Klinkt heel saai, maar goede basics heb je nodig om je outfit op te bouwen. Daarnaast ben ik trouwe fan van Christian Wijnants. Het is een gewoonte geworden om tijdens de laatste week van de solden eens binnen te springen in de winkel in de Steenhouwersvest in Antwerpen. Momenteel heb ik mijn zinnen gezet op een blauwe lederen broek. Hopelijk is ie er nog in mijn maat!”

Elien Migalski woont in Antwerpen, blogt sinds 2009 op Dogs and Dresses en is aan de slag als managing director bij tweedehands designer bij webshop Labellov.

Monica Ho woont in Antwerpen en blogt sinds 2013 op Monica Harmony.