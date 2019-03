Modeblogger Monica HO: “Ik besef dat de ‘influencerbubbel’ op een dag zal uiteenspatten” World Wide Woman Liesbeth De Corte

04 maart 2019

11u08

Bron: NINA 0 Style Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan modeblogger en influencer Monica Ho (27).

1. Sinds wanneer ben je geïnteresseerd in mode?

“Op mijn dertiende ben ik naar Japan gereisd. Daar ging een nieuwe wereld voor me open. De Japanse fashionscene wordt bepaald door tal van subculturen, die zich op een verschillende manier kleden en schminken. Dat is helemaal anders dan het brave Belgische modebeeld. Sindsdien vind ik die uitbundige en gedurfde stijl echt geweldig en weet ik dat een atypische kledingstijl oké is.”

2. Hoe probeer jij je te onderscheiden van andere influencers?

“Mijn roze haar is mijn handelsmerk. Daar kan je me meteen aan herkennen. (lacht) In vergelijking met andere Belgische influencers heb ik een kleurrijke stijl en draag ik veel printjes. Ik probeer me ook te onderscheiden door te shoppen bij Aziatische merken. Zo weet ik dat ik in België met unieke kleding-stukken rondloop.”

3. Wie is jouw grootste bron van inspiratie?

“Mijn moeder. Ik ben het niet altijd eens met haar aparte kledingstijl, maar dat doet er niet toe. Ze vindt van zichzelf dat ze er geweldig uitziet en dat is het enige wat telt. Een goede stijlattitude, toch?”

4. Influencers zetten Instagram vol met foto’s van zichzelf. Vind jij dat lastig om te doen?

“In het begin vond ik het gênant om buiten te shooten, maar na een tijdje went dat. Nu merk ik het zelfs niet meer als mensen staren of lachen. Het is een bewuste keuze om uitsluitend posts over mijn kledij te maken. Kiekjes van reizen of eten hebben nu eenmaal niet zoveel succes bij mijn volgers. Op mijn Instagram Stories post ik geregeld andere, niet al te serieuze dingen, zodat mensen het gevoel hebben dat ik met mezelf kan lachen.”

5. Op Instagram schrijf je ‘It’s just fashion. I’m not saving lives’. Wat bedoel je daarmee?

“Ik neem mezelf en mijn blog niet te serieus. Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ik besef trouwens maar al te goed dat de ‘influencerbubbel’ op een dag zal uiteenspatten en dat het niets meer zal opleveren. En laten we realistisch zijn: wie zijn wij? De zogenoemde influencers? Wij doen niets bijzonders. Wij redden geen levens. Met beide voeten op de grond blijven staan is de boodschap.”

6. Je werkt ook voor het ModeMuseum. Wat vind je leuk aan je job?

“Tijdens mijn studentenjaren ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het MoMu. Musea hebben nog vaak een stoffig imago, maar ik heb aan den lijve ondervonden dat dat bij het MoMu niet klopt. Ik kreeg de kans om er te blijven werken, en die heb ik met beide handen gegrepen. Het was altijd mijn droom om mee te draaien in de modewereld, maar een commerciële job zag ik niet zitten. Nu beheer ik de digitale communicatie en doe ik hier alles wat ik leuk vind aan bloggen: schrijven, fotograferen, video’s monteren.”

Meer info over Monica vind je op haar Instagrampagina of blog.