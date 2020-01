Mode Unie reageert bijzonder hard op voorstel afschaffing sperperiode: “Enkel goed om zelfstandigen nog verder voor blok te zetten” TVM

03 januari 2020

12u50 0 Style Het voorstel van Federaal Minister Nathalie Muylle (CD&V) om de sperperiode af te schaffen, valt niet in goede aarde bij Mode Unie, de bij Unizo aangesloten federatie voor de zelfstandige modedetailhandel. “Waarom blijven politici dit voorstel lanceren terwijl niemand hier voorstander van is?”

In een persbericht stelt de Mode Unie dat uit een bevraging door verschillende werkgeversorganisaties vorig jaar in maart blijkt dat 2 op de 3 handelaars tegen de afschaffing van de sperperiode zijn. Tevens stellen ze dat er bij geen enkele sectororganisatie draagvlak is voor deze maatregel.

“Daarbovenop kregen modedetaillisten de afgelopen jaren meer en meer af te rekenen met een stroom van opgedrongen kortingen, veelal overgewaaid uit het buitenland. Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, korting bij Halloween, mid season sales,.. De rij lijkt stilaan eindeloos. Het afschaffen van de sperperiode zal de kortingsgolf enkel nog meer aanwakkeren. Zonder rem op de kortingsverkoop voorafgaand aan de solden zullen vooral grote ketens nóg vroeger met kortingen beginnen en is de race to the bottom compleet.”

Gelijk speelveld

“De twee redenen die steeds gegeven worden voor het voorstel om de sperperiode af te schaffen is dat er toch al heel wat kortingen gegeven worden en de sperperiode een maat voor niets is. Een tweede argument is dat de consument hier enkel beter van wordt. Hij krijgt namelijk nóg meer korting. Eerst en vooral is de sperperiode bedoeld om de eerlijke concurrentie tussen modezaken te vrijwaren en ervoor te zorgen dat zelfstandige handelaars beschermd worden tegen multinationals die het hele jaar door met kortingen zwaaien. De sperperiode geeft hen wat ademruimte en zorgt ervoor dat er een momentum gecreëerd wordt waar alle handelszaken binnen de modesector op hetzelfde moment aan de solden kunnen beginnen. Een gelijk speelveld voor iedereen, dat is het uitgangspunt.”

“Er wordt ook gesteld dat de wetgeving rond de sperperiode ‘uitgehold wordt door onder andere koppelverkoop en niet nageleefd wordt’, maar dat gaat volgens ons niet op. De rechtsonzekerheid die momenteel heerst heeft vooral te maken met het gebrek aan controles vanwege de Economische Inspectie. Er is nood aan duidelijke regelgeving zodat iedereen weet waaraan zich te houden en welke sancties er op inbreuken staan.”

“Ook de consument wint niets bij het afschaffen van de sperperiode: multimerkenzaken, die zorgen voor diversiteit in aanbod, nicheproducten, shopbeleving en authenticiteit, verdwijnen sneller en de consument krijgt eenheidsworst voorgeschoteld. En wat met (nep)korting op onverwachte momenten? Vandaag een stuk kopen dat morgen onaangekondigd 30% goedkoper aangeboden wordt in dezelfde winkel. Van bedot gesproken.”

“In plaats van de discussie over de sperperiode te blijven voeren, zou werk gemaakt moeten worden van maatregelen die zelfstandige handelaars beschermen zoals het instellen van een regelgeving die destructieve prijsstrategieën tegen gaat. Enkel op deze manier zal de beoogde eerlijke concurrentie tussen handelaars gevrijwaard blijven zodat deze allen in een sterk verzadigde en concurrentiële markt overeind kunnen blijven.”