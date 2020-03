Mode-iconen doen miljoenendonaties aan ziekenhuizen getroffen door coronavirus Margo Verhasselt

11 maart 2020

14u33 0 Style Dat het coronavirus ook een impact heeft op de modewereld, schreven we eerder al. Steeds meer ontwerpers willen dan ook hun steentje bijdragen.

De Italiaanse influencer Chiara Ferragni zette samen met haar man, de rapper Fedez, een inzameling op poten die meer dan 3 miljoen euro opbracht. Het koppel kondigde maandag aan dat ze zelf een donatie van 100.000 euro zou doen aan het San Raffaele hospitaal in Milaan en vroegen fans om hetzelfde te doen.

Het GoFunMe-initiatief van het koppel, ‘Coronavirus: Rafforziamo La Terapia Intensiva’ (‘Coronavirus: we steunen intensieve zorg’, red.) verzamelde razendsnel het gehoopte bedrag van 1,5 miljoen euro. Daarop verdubbelde het koppel hun doel en hadden ze in een mum van tijd 3 miljoen euro opgehaald. Het is de bedoeling dat het geld naar de intensieve zorg-afdeling van het Milanese ziekenhuis gaat.

Maar niet alleen Ferragni springt in de bres voor de slachtoffers. Zondag liet ook Giorgio Armani weten dat hij 1,25 miljoen euro zou doneren aan enkele ziekenhuizen. Hij volgt daarmee het voorbeeld van onder andere Bulgari, Dolce & Gabbana, Versace, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Kering, Alibaba, L’Oréal, the Estée Lauder Cos. Inc., Shiseido Co. Ltd. en Swarovski.