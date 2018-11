Miuccia Prada krijgt een belangrijke prijs voor haar bijdrage aan de mode-industrie TVM

26 november 2018

14u07 0 Style De Italiaanse modeontwerpster Miuccia Prada wordt op de Fashion Awards 2018 geëerd met een ‘outstanding achievement award’. Dat nieuws werd vandaag bekend gemaakt op het Twitteraccount van de British Fashion Council.

De prestigieuze prijs, gepresenteerd door de British Fashion Council tijdens de jaarlijkse ceremonie in Londen op 10 december, erkent de bijdrage van bepaalde mensen aan de mode-industrie. Vorige jaren wonnen onder andere Anna Wintour, Donatella Versace, Karl Lagerfeld en Ralph Lauren al eens de award.

“Mevrouw Prada’s haarfijn gevoel voor de tijdgeest en hoe ze telkens weer verschillende creatieve disciplines zoals kunst, architectuur en mode weet te vermengen met elkaar, maken van haar één van de pioniers in onze industrie”, zegt Stephanie Phair, voorzitter van de British Fashion Council.

Miuccia nam in 1978 de taak over van haar moeder als hoofdontwerpster van modehuis Prada, dat in 1913 werd opgericht door haar grootvader Mario Prada. Het was toen een relatief klein bedrijfje dat vooral bekend stond om zijn luxueuze lederwaren. Zij haatte die typische vrouwelijke tassen en dus werd haar eerste wapenfeit een reeks rugzakken gemaakt van nylon. De tassen werden een instant succes. In 1988 lanceerde ze haar eerste vrouwencollectie, in 1995 begon ze ook voor mannen te ontwerpen. 2 jaar daarvoor pakte ze ook uit met Miu Miu, een merk voor wat jongere vrouwen.

Ze heeft Prada als merk kortom eigenhandig op kaart gezet en ze is nog niet meteen van plan om daarmee te stoppen. Zo herlanceerde ze bijvoorbeeld een paar seizoenen geleden nog haar iconische collectie nylon tassen, wederom met overdonderd succes. Volgens de British Fashion Council speelt ze een sleutelrol in hoe de toekomst van de mode er gaat uitzien en verdient ze de award daarom dubbel en dik.