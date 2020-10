Miu Miu lanceert voetbalschoen met hak. Een sportvrouw geeft haar mening: “Met hakken op het veld, al is het langs de zijlijn, dat is toch niet praktisch” Roxanne Wellens

13 oktober 2020

14u32 4 Style De Miu Miu collectie voor aankomende lente in één item gevat? Een voetbalschoen met een hak onder. Correct, het modemerk dat onder modehuis Prada valt, stuurde modellen op de runway met een wel heel originele invulling van de klassieke shoe. De fashionista’s dezer wereld zullen de schoen vast zien als een leuk hebbeding, maar wat vinden sportvrouwen er eigenlijk van?

“Deze Miu Miu collectie draait om tegengestelden”, zegt de Italiaanse ontwerpster Miuccia Bianchi Prada, aka Mrs Prada zelf. “Sport- en uitgaanskleding, realiteit en fantasie. Je hebt ze beiden nodig. Je kleedt je graag op én je kleedt je graag gemakkelijk. You are never one woman”, klinkt het. “Je bent er vele. Langs de ene kant wil je graag praktisch zijn, langs de andere kant wil je je aantrekkelijk voelen. Maar waarom moeten die twee elkaar uitsluiten?” Vandaar: een paar schoenen dat je kan dragen als je gaat supporteren voor je kind op een modderig veld, én even later mee op een feestje kunt verschijnen.

Mooie woorden van dame Prada, maar hoe realistisch zijn haar woorden nu echt? “Ik weet dat ze niet écht bedoeld zijn om te dragen op het veld, maar ik moet het toch even kwijt: wat een onpraktische schoenen lijken me dat”, zegt rugbyster Eline Hertogs (22), die zelf al jarenlang sport met shoes. “Het hele nut van een shoe is net dat je meer grip hebt, want je moet de hele tijd naar links en rechts uitwijken. Zo’n shoe met een hak onder haalt het nut van de schoen onderuit. Ik begrijp dat het zo wel een mode-item wordt, maar eigenlijk vind ik dat onnodig.”

“Ik zou raar opkijken als ik iemand ermee zag rondlopen, maar ik zie het absoluut niet als een belediging voor sportvrouwen”, vervolgt Eline. “Wat ik me wél bedenk is dat je toch perfect een paar sportieve schoenen kan dragen voor de match van je kind, om daarna snel van schoenen wisselen in de auto? En daarbij: er zijn genoeg andere schoenen die zowel elegant als sportief zijn en niet per se een hak hebben. Want zeg nu zelf, met hakken op een veld lopen, al is het maar langs de zijlijn, dat is toch niet praktisch?”