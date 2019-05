Minimale tas, maximale fun Jade Van der Stockt

31 mei 2019

08u04 0 Style Een familiefeestje gepland of ga je een stapje in de wereld zetten? Eén ding is zeker; je bent het liefst zo min mogelijk geladen. Een kleine, praktische tas waar enkele essentials in kunnen, is hiervoor ideaal. Wij tippen de leukste tasjes.

1. Op je heupen

Dit leren heuptasje van Michael Kors kun je zowel op een stoere outfit als op een fleurige jurk dragen. Een heel chic tasje waar je jouw belangen veilig in kan wegstoppen.

Crossbody-tas - Michael Kors (€ 175)

2. Geschubd

Met deze koraalrode tas met slangenschubben kan je niet misdoen. Hij is tijdloos en straalt klasse uit. Je vindt hem ook in tal van andere kleuren en kan hem dus volledig aan jouw smaak aanpassen.

Marla - Anna Morellini (€ 99)

3. In de trant van transparant



Doorzichtige handtassen zijn een echte trend. Gevuld met jouw kleurrijke spullen; smartphone, lippenstift, portefeuille, zonnebril, straalt de handtas stijl en persoonlijkheid uit.

Glow hard mini grab handtas – Topshop (€ 45,99)

1. Zonder handen

Op een festival en als je uitgaat is het ontzettend handig als je je armen en handen vrij hebt. Dit zalmroze heuptasje van Nina biedt de oplossing. Stijlvol en praktisch.

Brugherio roze - Mia Tomazzi (€ 199 euro)

2. Fleurige eye-catcher

Als je houdt van lichte kleuren als beige, wit en zachte pastelkleuren is deze clutch de ideale eye-catcher. Met zijn elegante bloemenborduur maakt hij jouw outfit compleet. Je zal schitteren op ieder feestje!

Clutch multi-coloured - Mint&Berry (€ 29,99)

3. Voor de sportievelingen

Ga jij in je vrije tijd graag op wandel met de hond of fietsen in de natuur? Dit heuptasje van Eastpack is sportieve dames die op een luie zondag niet stil kunnen zitten op het lijf geschreven.

Springer heuptas - Eastpack (€ 25)

