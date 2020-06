Minder vrouwen laten uitgroei bijwerken door coronacrisis: “Grijs is wijs, toch?”

Door de coronacrisis zaten heel wat mensen met de handen in het haar. Onder die goudbruine lokken kwamen plots donkere of zelfs grijze haren piepen. Maar dat een uitgroei toch stijlvol kan zijn, bewijzen heel wat dames. Sinds de heropening van de kapsalons laten steeds meer vrouwen hun grijze haren gewoon staan. “Laat het maar uitgroeien. Ik ben nu toch al zo ver”, klinkt het. Uit gemakzucht, als modetrend of als besparing? Maar liefst 7 op de 10 kappers in ons land kregen na de coronacrisis klanten over de vloer die hun gekleurde haren niet meer wilden bijwerken, maar enkel laten knippen. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. “20% van ons cliënteel heeft beslist om hun grijze haren te laten uitgroeien. Dat is opvallend, maar niet iedereen is mooi grijs. Daarom proberen we toch bij sommige klanten meer highlights te trekken, want vaak zijn bepaalde haarstukken donkerder dan anderen”, zegt Albina Karabag van kapsalon de Cliént uit Hasselt.

Natuurlijke haarkleur herontdekt

Ook kapper Marc Vandeput uit Wezemaal bevestigt de trend. “Een tiental klanten heeft beslist om te stoppen met kleuren. Klanten die normaal bij het begin van de coronacrisis een afspraak hadden om hun haren te kleuren, zaten al met een uitgroei van een vijftal weken. Door de crisis kwamen daar nog eens twee maanden bij. Gevolg? Een uitgroei van zo'n 4 tot 5 centimeter. Ze hebben iets van: grijs is toch een trend? We bijten nu door en laten het verder uitgroeien.” De grijze haartrend is voornamelijk opvallend onder de 60-plussers. “Sommige oudere dames hebben nog schrik om naar de kapper te gaan en laten nu liever hun grijze haren staan”, stelt kapster Peggy uit Ekeren. “Het is écht een tendens”, bevestigt ook kapsalon Pascal De Mars uit Aalst. “Er zijn veel mensen die hun natuurlijke haarkleur hebben herontdekt.”

Fier op mijn grijze coupe

Nancy Theunis (44) uit Lubbeek is zo iemand. De veertiger besliste door de coronacrisis om voor het eerst in meer dan twintig jaar haar haren niet opnieuw te kleuren. De grijze lokken behoren nu integraal tot haar nieuwe présence. “In het begin van de coronacrisis had ik al een felle uitgroei. Toen heb ik geprobeerd om mijn haren zelf te kleuren, maar dat bleek niet mijn sterkste kant (lacht). Al snel ontdekte ik dat grijs haar tegenwoordig gewoon hip is. Ik dacht: waarom niet? Het is nu het moment om het te laten uitgroeien. En niet meer kleuren heeft zo z'n voordelen. Het is gezonder voor het haar en laat ons eerlijk zijn: het scheelt ook in de portemonnee”, vertelt Nancy, die wel nog even moet wennen aan haar beginnende zilveren coupe. “Mensen zien je met een uitgroei en denken al snel dat je je niet verzorgt. Ik bekleed een commerciële functie, dus zie nog veel mensen. Maar nu ben ik fier om mijn - intussen al zo'n 4 cm - grijze haren te tonen. Want grijs is wijs, toch? Mijn omgeving zegt alleszins dat ik er nóg matuurder uitzie (lacht).”

De gekleurde haren niet meer bijwerken is één zaak, maar Nancy besliste door de coronacrisis ook om deel te nemen aan de ‘30 days no shampoo challenge’. “Ik moet toegeven: de eerste 14 dagen voelde mijn haar wel stroachtig en jeukerig aan. Maar die fase ben ik nu voorbij. Vroeger leek mijn haar altijd ‘ontploft’, terwijl mijn krullen nu veel mooier vallen”, besluit de Lubbeekse.

Ook bij kapsalons in Gent, Antwerpen en Oostende klinkt eenzelfde verhaal. Kappers zetten daarom nu massaal in op de verkoop van zilvershampoo. “Zodat grijs haar mooier uitkomt.”