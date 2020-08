Microfilling is de nieuwste trend voor feilloze wenkbrauwen Liesbeth De Corte

14 augustus 2020

10u06

Bron: Glamour, Eigen Berichtgeving 0 Style Nu we allemaal een mondmasker dragen, is de expressie van onze blik belangrijker dan ooit. Hoe je je ogen meer laat spreken? Door je wenkbrauwen in de verf te zetten, tiens. De nieuwste manier om dat te doen is via microfilling.

Van de dunne geëpileerde streepjes van Marilyn Monroe tot de volle, rechte exemplaren van Cara Delevingne: wenkbrauwen zijn zo veel meer dan wat haartjes op een rij. Ze omkaderen je gezicht en geven je expressie. Een eenvoudig lijntje boven de ogen vertelt of je blij of droevig bent, een diepe frons geeft blijk van woede of verbazing. Zeker in tijden van mondmaskers willen we dus dat onze wenkbrauwen er op hun allerbest uitzien.

Hoe doe je dat? Je kan bij een professionele make-upartiest aankloppen voor microblading, oftewel een behandeling met semi-permanente make-up. Als resultaat heb je dan een stel getatoeëerde wenkbrauwen waar je iets langer dan een jaar mee kunt rondlopen. Efficiënt, maar redelijk duur én nogal pijnlijk. Sinds kort is er een nieuw alternatief op de markt dat komaf maakt met die twee nadelen: microfilling.

Hierbij gebruik je simpelweg een ‘brow microfilling pen’ met drie (of meerdere) puntjes. Die leggen je haartjes in vorm en vullen de nodige gaten op met een soort mengeling van pigment en inkt. Dit geeft je wenkbrauwen meer volume en lijkt op het effect van microblading. Het verschil? Je bent minder dan 20 euro kwijt en zo’n pennetje werkt makkelijk, dus kan je het gewoon thuis doen. Van het resultaat kan je zo’n dagje genieten.

Eens uitproberen? We zochten enkele exemplaren bij elkaar.

Van links naar rechts:

Benefit, 28,35 euro, online te koop.

Maybelline, 10,99 euro, online te koop.

L’Oréal Paris, 12,95 euro, online te koop.

Isadora, 16,58 euro, online te koop.