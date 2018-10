Mickey Mouse wordt 90 en je ziet hem dit jaar werkelijk overal

Valérie Wauters

16 oktober 2018

14u49 3 Style Mickey Mouse viert dit jaar zijn 90ste verjaardag, en dat zullen we geweten hebben.

De mythische muis maakte voor het eerst zijn opwachting op het grote scherm in 'Steamboat Willy', en is sindsdien niet meer weg te denken uit ons collectief geheugen. En binnenkort ook niet meer uit jouw kleerkast en je huis. Wij bundelden de leukste Mickey-spullen van het moment, zodat jij ook in stijl mee kan vieren.

Vans

Sneakers, T-shirts, heuptasjes, sweaters, ... bij Vans vind je een uitgebreide productlijn met Mickey en Minnie in de hoofdrol. De volledige collectie vind je op de website.

Berschka

Ook modeketen Berscka viert mee. Niet alleen met kledij, maar ook met enkele leuke accessoires tegen een schappelijke prijs. Shop online of in de winkel.

Eskimo

Ook het Belgische Eskimo brengt een door Mickey en Minnie geïnspireerde collectie nachtmode voor het hele gezin. Meer info vind je op de website.

Primark

Het bekende budgetmerk gaat all out voor de 90ste verjaardag van Mickey. Kleren, accessoires en zelfs interieurspullen zijn vanaf nu te vinden in de winkel.

Disneyland

Uiteraard organiseert Disneyland Parijs heel wat nieuwe activiteiten om de verjaardag van z’n mascotte te vieren. Vanaf 1 oktober start de grandioze Mickey Mouse party, die gaat gepaard met de komst van een unieke attractie in Europa: “Mickey and his PhilharMagic Orchestra”, een nieuwe 4D-ervaring in het Discovery Theater. Daarnaast is er ook Mickey’s Halloween Cavalcade, met de paradewagen “Mickey’s Illusion Manor”. Mickey zal er 90 jaar fantasie vieren op de meest ondeugende manieren, met tal van verschijningen en verdwijningen... En ook tijdens de kerstperiode zal de verjaardag van Mickey uitgebreid gevierd worden.

Swarovski

Bring on the bling, want ook juwelenmerk Swarovski viert Mickey. Verwacht je aan glimmende oorbellen, sleutelhangers, gsm-hoesjes en meer. Bekijk de volledige collectie op de website.

Kiabi

Jong en oud vinden heel wat Mickey-leuks tegen een zachte prijs bij Kiabi. Wij zijn fan van de sweaters, shirts en de boekentasjes. Heel wat stuks uit de collectie zijn exclusief online verkrijgbaar, een kijkje nemen op de website is dus zeker de moeite.

Pandora

Dat Pandora al een tijdje fan is van Disney wisten we al langer. Het merk opende zelfs een locatie in Disneyland Parijs. In de Disney-collectie van het bekende merk met de bedelarmbanden zitten ook heel wat leuke Mickey-bedels. De volledige collectie kun je online bekijken.

Zara

Ook bij Zara wordt Mickey gevierd. Je vindt er naast kledij ook accessoires en zelfs parfum. Een kijkje nemen op de website loont dus zeker de moeite.

H&M x Moschino

Moschino liet zich door Mickey inspireren voor de samenwerking met H&M. Meer daarover lees je verder op onze website.

Levi’s

Levi’s haalde dit seizoen ook de mosterd bij Mickey. Gisteren gaven we je al een preview van de collectie.

Kruidvat

Bij Kruidvat kan je de komende weken terecht voor een stevige dosis Mickey voor je mini. Neem zeker een kijkje op de website.