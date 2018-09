Michael Kors koopt modehuis Versace Liesbeth De Corte

25 september 2018

13u57

Bron: The Business Of Fashion, Fashion United 0 Style Na dagen van geruchten en gefluister is het nu officieel bevestigd: Versace is verkocht aan zijn Amerikaanse concurrent Michael Kors. Die laatste had maar liefst 1,83 miljard euro over voor het iconische Italiaanse modehuis.

Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. Nadat de Italiaanse modeontwerper in 1997 op de trappen van zijn huis vermoord werd, nam zijn jongere zus Donatella het roer over als creatief directeur. Versace is ongetwijfeld een van de meest ronkende namen in de modewereld, maar kampt al een tijdje met teleurstellende resultaten en tegenvallende winst.

Dat was niet naar de zin van Blackstone, die een belang van 20% heeft in het label. De investeringsgroep zette dan ook veel druk op de familie Versace om een verkoop te bekijken.

De voorbije maanden passeerden veel kandiaat-kopers de revue, waaronder juwelenketen Tiffany's, LVMH en PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger). Maar Michael Kors trok dus blijkbaar aan het langste eind. Het bedrijf heeft er duidelijk een missie van gemaakt om een grotere speler te worden in de modewereld, want het kocht voor circa 1 miljard euro ook al het bekende schoenenmerk Jimmy Choo.

“Het is een spannend moment voor Versace,” reageert Donatella Versace in een persbericht. “Het is twintig jaar geleden dat ik het bedrijf overnam met mijn broer Santo en dochter Allegra. Ik ben trots om te zien dat Versace nog steeds sterk is in zowel de mode als moderne cultuur. Santo, Allegra en ik herkennen dat deze volgende stap ervoor zorgt dat Versace zijn potentie volledig waar kan maken.”