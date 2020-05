Mexicaanse vibes in huis: zo integreer je de stijl van Frida Kahlo in je interieur LDC

17 mei 2020

16u48 0 Style Kunstenares Frida Kahlo is 66 jaar geleden overleden, maar populairder dan ooit. Ze is een grote inspiratiebron voor modecollecties, interieurspullen en prullaria. En ja, tegenwoordig zie je haar gezicht zelfs op mondmaskers. Ben je ook fan? Met deze tips haal je haar zomerse, bohemian stijl in huis.

Doet de naam Frida Kahlo geen belletje rinkelen? Je herkent haar gezicht - inclusief haar beroemde doorlopende wenkbrauwen - vast en zeker wel. De kunstenares (1907 -1954) is immers vooral bekend van haar zelfportretten, waarop ze vaak te zien is met bloemen in de haren en traditionele Mexicaanse klederdracht aan.

Ondertussen is ze ook een heus interieuricoon. Haar voorliefde voor knallende kleuren, bloemen en planten à volonté, keramiek en rieten accessoires passen perfect bij de huidige decotrends. Je moet ons niet op ons woord geloven: sinds enkele weken kan je Casa Azul, het huis waar de Mexicaanse het grootste deel van haar leven doorbracht, nu ook online bekijken. Tijdens die virtuele tour zie je een mengelmoes van sobere, houten meubels en kleurrijke accessoires.

(Lees verder onder de foto’s.)

Voor wie dezelfde sfeer in huis wil halen, hebben we enkele tips.

1. Experimenteer met complementaire kleuren

Zowel in haar interieur als in haar schilderijen combineerde Frida Kahlo maar al te graag complementaire kleuren, dat zijn kleuren die tegenover elkaar staan in de zogenoemde kleurencirkel. Denk aan geel en paars, of blauw en oranje. Ook de combinatie met zwart laat een felle tint mooi oplichten. Gewaagd, maar perfect voor de zomer.

2. Fauna en flora

Frida Kahlo maakte zelden een zelfportret zonder bloemen in haar lokken, of een dier op de achtergrond. Ook dat is makkelijk te integreren in je interieur: zet een vaas met (felle, uiteraard) bloemen op tafel. Easy peasy. Of kies voor een behang, tafelkleed of ander accessoire met bloemen op. Hetzelfde geldt voor het beestige element: wie zoekt, die vindt heel snel kussens of kandelaars in de vorm van een aapje of een vogel.

3. Balanceer met sobere meubels

Je wil vermijden dat je interieur een kakafonie wordt. Investeer daarom - net zoals Frida Kahlo - in eenvoudige meubels gemaakt van hout, riet of bamboe. Die brengen wat rust in het geheel.

Bankje van Zara Home, 169 euro, online te koop.

Gouden deurklink van Anna + Nina, 24,95 euro, online te koop.

Set van vier tafelservetten van La Redoute Interieurs, 14,39 euro, online te koop.

Assenbak van Zetuké, 14,90 euro, online te koop.

Zwarte vaas van H&M, 29,99 euro, online te koop.

Vintage pouf, 145 euro, te koop via Paulette in ‘t stad.

Dubbele kussenhoes van MAGMA, 24,95 euro, te koop via Westwing.

Posters van IKEA, 19,99 euro per stuk, te koop online en in de winkels.