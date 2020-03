Met z’n allen aan de ketting: de mooiste tassen met originele schouderriemen Liesbeth De Corte

06 maart 2020

12u53 1 Style Een tas met een gewoon handvat? Heel simpel, en daar is niets mis mee. Maar als het wat stoerder mag zijn, kan je kiezen voor een handtas met een opvallende ketting. Edgy, vrouwelijk en trendy tegelijk. Wij zochten alvast enkele exemplaren uit.

Handtassen met een stevige ketting zijn deze lente het van het. Je kon ze al veelvuldig spotten aan de schouder van influencers en modejournalisten tijdens de modeweken, en nu liggen de winkelrekken er ook vol mee. Ze zijn vaak oversized en gemaakt van materialen als metaal, gerecycleerd plastic of acryl. Ook leuk: we zien de kettingen in combinatie met schoudertassen, totebags, bucketbags, dus er is voor iedereen wat wils. Het belangrijkste is dat de rest van de tas heel minimalistisch is, zodat er geen clash is met andere franjes en opsmukkingen.

1/ Brother Vellies, 796,55 euro, online te koop.

2/ Becksöndergaard, 85 euro, online te koop.

3/ Yuzefi, 433,37 euro, online te koop.

4/ Mia Tomazzi, 149 euro, online te koop.

5/ Mango, 29,99 euro, online en in winkels te koop.

6/ Botkier, 188,44 euro, online te koop.

7/ Hvisk, 95 euro, online te koop.