Met of zonder lusjes: wat is de beste manier om je veters te knopen? 

Liesbeth De Corte

14 juli 2020

10u53

Bron: Glamour 0 Style Iedereen leert als kind z’n schoenveters knopen. Maar heb je ook de juiste methode in de vingers? Op TikTok woedt een discussie: de techniek met de twee lusjes zou niet de beste zijn. Als je op deze manier een strik maakt, zouden je veters sneller loskomen.

“Ga maar door, ik kom zo dadelijk!” We hebben allemaal weleens op straat staan prutsen aan schoenveters terwijl de rest van het gezelschap lustig doorstapt. Best vervelend. En volgens een aantal mensen op TikTok ligt het aan de manier waarop je je veters knoopt.

Het Amerikaanse mediabedrijf attn heeft een filmpje online gezwierd, waarin het uitlegt dat de meeste mensen lusjes maken als ze hun schoenen aandoen. Een beetje jammer, zeggen de makers van de video, want met deze techniek komen schoenveters veel sneller los. Het duurt gemiddeld 15 minuten of je kan alweer een nieuwe knoop maken.

Ze baseren zich daarvoor op een studie uit 2017. Die werd uitgevoerd door wetenschappers van de befaamde universiteit van Berkeley (Universiteit van Californië - Berkeley) en werd gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences.

Hoe je het dan wél moet doen? Door een ‘vierkante’ of ‘platte’ knoop te maken. Begin met een gewoon basisknoopje door de linkerveter over de rechter te kruisen. Vervolgens maak je met een van de veters een lus. Gebruik je andere hand om de andere veter om de lus te slaan en trek de veter door het gat om nog een lus te vormen.

De video heeft in ieder geval voor wat hetze gezorgd op TikTok. Heel wat mensen pochen dat ze al jaren de ‘juiste’ knoop gebruiken. Anderen geloven er dan weer niets van, en houden stellig vast aan de strik met lusjes. Een aantal slimmeriken stellen voor om gewoon een dubbele knoop te maken ... Dan zit je sowieso safe. Hoe pak jij het aan?



