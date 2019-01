Mét of zonder haar: durf jij het scheermesje een maand te laten liggen? Liesbeth De Corte

07 januari 2019

Mannen hadden 'Movember' al, maar nu krijgt het fenomeen ook een vrouwelijke tegenhanger. Een Britse studente heeft de eerste maand van het jaar uitgeroepen tot 'Januhairy' en roept vrouwen op om hun oksel- en beenhaar enkele weken te laten staan.

In de loop van de geschiedenis is er iets vreemd gebeurd: vrouwen hebben de neiging - wat zeg ik, bijna een obsessie - gekregen om zich te ontharen. Oksels, benen en de bikinilijn, alles moet glad. Jarenlang werden we daartoe aangemoedigd door roddelbladen en glossy’s. Onder meer een advertentie in het tijdschrift Harper’s Bazaar kopte een eeuw geleden met de tekst “Als een vrouw zich niet wil generen, hoort ze onbevlekte oksels te hebben”.

Gelukkig komt daar stilletjes aan verandering in. Zo zijn er heel wat sterren die het goede voorbeeld geven en zonder schroom hun lichaamshaar tonen. Denk maar aan Lady Gaga, Miley Cyrus, Cardi B, Madonna, Lourdes, Gigi Hadid of Rihanna. En ook de modewereld helpt een handje: merken als & Other Stories en Adidas hebben in het verleden al modellen gebruikt mét okselhaar en beenhaar. Langzaam maar zeker krijgt beharing op deze manier dan ook een normaal, en zelfs stoer, badass imago.

Januhairy

Nu wilt Laura Jackson daar nog een schepje bovenop doen. Zij is niet te spreken over de maatschappelijk druk die op vrouwen ligt om zich te ontharen, terwijl er bij mannen geen vuiltje aan de lucht is. De Britse spreekt trouwens uit ervaring. “Ik heb een tijdje geleden mijn oksel- en beenhaar laten groeien voor een theaterperformance”, zo schrijft ze op Instagram. “Na enkele weken voelde ik me bevrijd en zelfzekerder, maar veel mensen uit mijn omgeving begrepen maar niet waarom ik mijn lichaamshaar liet staan. Meer zelfs: ze keurden het af. Sindsdien besef ik des te harder dat vrouwen op dat vlak nog een lange weg te gaan hebben.”

Om het taboe te doorbreken, heeft Jackson het fenomeen ‘Januhairy’ gelanceerd. Op die manier wil ze dames duidelijk maken dat hun lichaam oké is, ook mét okselhaar of stoppelbenen. “Dit is geen boze campagne voor mensen die niet zien hoe normaal lichaamshaar is. Het is een krachtig project voor iedereen om meer te weten te komen over hun mening over zichzelf en anderen.” Aan de BBC vertelt Jackson dat vrouwen die hun scheermesje in de prullenmand zwieren, zich ook kunnen laten sponsoren. Dat geld gaat naar Body Gossip, een organisatie die campagne voert om het lichaamsbeeld van jongeren op te krikken.

Murielle Scherre

Jackson is zeker niet de eerste die het opgelegde schoonheidsideaal van de getrimde vrouw hekelt. In ons land heeft Murielle Scherre, de ontwerpster achter het lingerielabel la fille d’O, dit al eerder aangekaart. Zo schreef de Gentse op de website Charlie Magazine een vlammend betoog over de ongelijke standaarden tussen mannen en vrouwen als het gaat om lichaamshaar. “Scheer ik mijn schaamhaar dan beantwoord ik aan de patriarchale regels van het vrouwelijke schoon, dan mag ik mijn werk tonen op social media. Deel ik hetzelfde werk met dezelfde krachtige boodschap en laat ik mijn schaamhaar zien, dan wordt mijn foto gerapporteerd als ongepast. Was ik een man, zou dit natuurlijk helemaal geen probleem zijn”, zo spuide ze haar kritiek. “Ik heb aan mezelf beloofd om trouw te blijven aan wie ik ben. Maak social media weer sociaal en stop met bodyshaming, het is deprimerend en een verspilling van je tijd en mogelijkheden.”

Wel of geen haar, het zal ons eerlijk gezegd een worst wezen. Het belangrijkste is dat iedereen doet waar hij of zij zich goed bij voelt. Wat denk jij? Zou jij net als Jackson een maand lang je scheermesje links te laten liggen?