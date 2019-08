Met luipaardprint of bolletjes: dit zijn de meest gezochte jurken op Google Liesbeth De Corte

19 augustus 2019

14u47 0 Style Inspiratie voor outfits vind je in magazines, op sociale media als Pinterest en Instagram, op straat én ... op Google. Want dankzij webshops winkelen mensen steeds vaker via het wereldwijde web en de zoekmachine. Ben je toevallig op zoek naar een nieuw kleedje? Dat treft, want Google heeft opgelijst wat de meest gezochte jurken zijn van dit jaar.

1. Little Black Dress

Flashback naar 1961, toen Audrey Hepburn in ‘Breakfast at Tiffany’s verscheen met een klein zwart jurkje. Prompt kreeg dit tenue de status van onverwoestbare kledingklassieker. En dat is nu - vele jaren later - nog steeds niet veranderd.

1/ Zwarte lederen jurk van Esprit, € 189,99, online en in winkels te koop.

2/ Klassieke zwarte minijurk van Uniqlo, € 19,90, online en in winkels te koop.

3/ Wijde katoenen zwarte jurk van Arket, € 99, online en in winkels te koop.

2. Jurk met luipaardprint

We hebben het al vaker geschreven: de luipaardprint is populairder dan ooit. Het is dan ook geen verrassing dat er dit jaar massaal online gezocht wordt naar een kleedje met dit patroon.

1/ Halflange jurk met luipaardprint van Ba&sh, € 132,60, online en in verkooppunten te koop.

2/ A-lijnjurk met luipaardprint van Essentiel Antwerp, € 225, online en in winkels te koop.

3/ Katoenen midijurk met luipaardprint van Baum und Pferdgarten, € 319, online te koop.

3. Jurk met lange mouwen

Volgens Google is er veel vraag naar jurken met lange mouwen. En eerlijk gezegd: we begrijpen wel waarom. Werp maar eens een blik naar buiten. Deze outfit houdt je warm en zorgt voor een toefje zomergevoel, ondanks het miezerige grijze weer.

1/ Gestreepte blousejurk van Selected Femme, € 89,99, online te koop.

2/ Satijnen jurk van Ganni, € 164, o.a. te koop via Farfetch.

3/ Korte jurk met lange mouwen van Samsøe & Samsøe, € 149, online te koop en in de winkel in Antwerpen.

4. T-shirtdress

Ook de T-shirtdress is tegenwoordig een basic die niet mag ontbreken in je kleerkast. Vooral comfortabele oversized exemplaren lijken in de smaak te vallen.

1/ Nauwsluitende T-shirtdress met rib-look van C&A, € 14, 90, online en in winkels te koop.

2/ Fluwelen sweatjurk Scotch & Soda, € 99,95, online en in winkels te koop.

3/ Oversized T-shirtdress van Weekday, € 20, online en in winkels te koop.

5. Jurk met polkadotprint

De klassieke bolletjesprint is weer helemaal terug van weggeweest. Oubollig? Nee hoor. In combinatie met een opvallende kleur of doorzichtige stofjes is het zelfs supersexy.

1/ Maxijurk met rugdecolleté van RIXO, € 350, o.a. te koop via de Bijenkorf.

2/ Midijurk van Mango, € 35,99, online en in winkels te koop.

3/ Gestippelde wikkeljurk van Vero Moda, € 34,99, online en in winkels te koop.