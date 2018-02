Met hoofddoek, transgender, zwart, met ronde vormen of flaporen: ze zijn alle vijf in de mode Diversiteit is in de mode Anke Michiels

24 februari 2018

10u00 1 Style Ronde billen of opvallende oren, een andere huidskleur, religie of seksuele identiteit: alles kan en alles mag in de mode. Odette O'Hara , Caroline Davis, Sarah Dimani, Maxim Magnus en Charlotte De Lange laten in NINA de nieuwste lentetrends zien.

Maxim Magnus (19), model

«Ik woon in Londen, en zit in mijn tweede jaar modecommunicatie. Naar het buitenland verhuizen was een natuurlijke stap voor me. In een stad als Londen is er zoveel diversiteit, er wonen zoveel verschillende mensen bij elkaar, en er wordt niet raar gekeken als je anders bent. Iedereen acht je daar normaal, zoals het zou moeten zijn.»

«Ik studeer aan Condé Nast Britain, het moederbedrijf van onder meer Vogue, en mijn leerkrachten komen uit de industrie. Toen een schoolvriendin me vroeg om model te staan voor haar bikinilijn, leek me dat wel leuk. Ik kwam net in het stadium dat ik goed in mijn lichaam zat: één jaar na alle operaties en ingrepen. Een leerkracht vroeg na de shoot: ‘Maxim, zou je niet model worden?’

