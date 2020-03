Met Gala gaat ondanks coronavirus door Liesbeth De Corte

12 maart 2020

11u22 0 Style In ons land - maar ook wereldwijd - worden grote evenementen afgelast door het coronavirus. Onder meer het Sportpaleis, Lotto Arena en Vorst Nationaal schrappen de eerstkomende concerten en events, en ook het bekende Amerikaanse festival Coachella wordt uitgesteld. Wat wél sowieso doorgaat? Het Met Gala.

“Wij gaan door zoals gepland en kijken uit naar een fantastische avond”, laat Nancy Chilton van het Costume Institute weten. “Ondertussen blijven we de situatie uiteraard in het oog houden."

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag in de maand mei. Dit jaar is dat dus 4 mei. Het werd opgericht in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond ging naar het Costume Institute.

Ondertussen wordt het feestje georganiseerd door Anna Wintour, hoofdredactrice van modeblad Vogue, en is het één van de belangrijkste events in de modewereld. Zowat alle sterren halen elk jaar alles uit de kast om op te vallen op de rode loper. Het thema dit jaar is About Time: Fashion and Duration. De vluchtigheid van de mode staat met andere woorden centraal. Het is de bedoeling om terug te blikken naar de mode van vroeger en te kijken hoe we ons in de toekomst zullen kleden. Actrices Emma Stone en Meryl Streep zijn de gastvrouwen, samen met de Franse ontwerper Nicolas Ghesquière en de componist Lin-Manuel Miranda.