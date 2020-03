Met Gala dan toch uitgesteld door het coronavirus Margo Verhasselt

17 maart 2020

11u50 0 Style Jared Leto verscheen ooit met z'n eigen hoofd in de arm op de rode loper en Lady Gaga vond de gelegenheid goed genoeg om een striptease te doen. Naar het Met Gala wordt ieder jaar door menig modeliefhebber uitgekeken. Dit jaar zou het plaatsvinden op 4 mei, maar de Amerikaanse Vogue berichtte gisterenavond dat het wordt uitgesteld tot 'nader te bepalen’.

Vogue, de organisators van het event, deelden een statement over het feit dat ze het evenement moeten verplaatsen. Daarin leggen ze uit dat de hoogavond voor de modewereld ‘nog een slachtoffer is van het coronavirus.’ Amper een week geleden stelden ze nog uitdrukkelijk dat het event wél door zou gaan. “Wij gaan door zoals gepland en kijken uit naar een fantastische avond”, liet Nancy Chilton van het Costume Institute weten.

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag in de maand mei. Dit jaar is dat dus 4 mei. Het werd opgericht in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond ging naar het Costume Institute.

Ondertussen wordt het feestje georganiseerd door Anna Wintour, hoofdredactrice van modeblad Vogue, en is het één van de belangrijkste events in de modewereld. Zowat alle sterren halen elk jaar alles uit de kast om op te vallen op de rode loper. Het thema dit jaar is About Time: Fashion and Duration. De vluchtigheid van de mode staat met andere woorden centraal. Het is de bedoeling om terug te blikken naar de mode van vroeger en te kijken hoe we ons in de toekomst zullen kleden. Actrices Emma Stone en Meryl Streep zijn de gastvrouwen, samen met de Franse ontwerper Nicolas Ghesquière en de componist Lin-Manuel Miranda.