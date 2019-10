Met een van deze jassen ga je de winter warm en stijlvol tegemoet Timon Van Mechelen

29 oktober 2019

13u01 0 Style De temperaturen zijn sinds deze week - zeker ‘s ochtends en ‘s avonds - een stuk gedaald, hoog tijd dus om de winterjassen weer onder het stof vandaan te halen. Of een nieuwe te kopen! We helpen je op weg door de belangrijkste trends op te sommen en alvast enkele voorbeelden uit te kiezen.

Heel wat van de creaties die ontwerpers tonen op de catwalk zijn ondraagbaar voor de gewone man en vrouw in de straat. Maar omdat ketens de trends kopiëren, bepalen ze alsnog wat we dragen of wat we alleszins willen dragen. Modeplatform The Stylight maakt elke winter een overzicht van de belangrijkste jassentrends en dat doen ze op basis van waar hun bezoekers vooral naar zoeken in de zoekfunctie.

Voor de winter van 2019/2020 blijken dat vooral oversized exemplaren te zijn. Extra voordeel van die grote jassen is dat er makkelijk een dikke trui onder past. Ook naar jassen in de klassieke pied-de-pouleprint - een zwart-witte ruit - werd 200% meer gezocht de afgelopen maanden. Metallic en fluo blijven populair, net zoals bruine, zandkleurige en beige jassen. De donsjas blijft ook dit seizoen een hit, de cape maakt dan weer nieuw zijn opwachting.

1/ Donsjas van COS, € 195, online en in de winkels te koop.

2/ Beige jas van mbyM, € 195,95, o.a. online en bij JUTTU te koop.

3/ Geruite jas van Uniqlo U, € 99,90, online en in de winkels te koop.

4/ Bruine jas van Edited, € 159, online te koop.

5/ Donsjas van Samsøe & Samsøe, € 299, online en in de winkels te koop.

6/ Jas in pied-de-pouleprint van H&M, € 149, online en in de winkels te koop.

7/ Lange donsjas van Baum und Pferdgarten, € 369, o.a. online te koop.

8/ Grijze vintage jas, € 149, via Le Freddie.

9/ Metallic jas van C&A, € 49,90, online en in de winkels te koop.