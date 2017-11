Met dit stappenplan krijg jij ook sterke nagels Sophie Vereycken

14u11 0 Thinkstock Style Misschien heb je jarenlang gebeten, net dat laagje gellak er laten afhalen, of wie weet heb je gewoon pech gehad en aan het kortste strootje getrokken. Feit is: je nagels zijn broos, scheuren in of breken af, terwijl jij nu net je zinnen had gezet op mooie lange nagels. Maar niet getreurd, mits even geduld zijn die lange nagels ook voor jou binnen - euhm - handbereik.

1. Vijl ze kort

Je hebt er ongetwijfeld lang voor gespaard, wat het moeilijk maakt om afscheid te nemen van die lange nagels. Maar weet dat het kwaad toch al geschied is. Als je merkt dat je nagels beginnen te splijten of scheuren, vijl je ze best allemaal kort. Lange nagels breken immer sowieso al sneller, en al helemaal wanneer ze er al droog en broos uitzien. Laat de nagelknipper links liggen, want doordat die de nagel altijd een klein beetje omvouwt, zullen je nagels sneller splijten. Een vijl is beter, maar ook dat doe je best op de juiste manier: ga niet al zigzaggend heen en weer, maar vijl steeds van de buitenkant naar het midden toe, liefst in dezelfde richting.

2. Maak ze weer glad

Ga met een buffer zachtjes heen en weer over je nagel. Zo ogen ze weer glad en worden oneffenheden weggewerkt. Dat helpt om splijten of afbreken tegen te gaan.

3. Gebruik een olie en/of crème

Broze nagels zijn vaak ook droge nagels. Voor het slapengaan je nagelriemen even inmasseren met olie en een crème is dan ook geen overbodige luxe. De olie zal in je nagels en nagelriemen doordringen en deze versoepelen, terwijl een handcrème dan weer voor een barrière zorgt zodat het vocht niet kan ontsnappen. Het beste is dan ook om eerst olie aan te brengen, en te eindigen met een likje handcrème, al is één van beide natuurlijk ook al prima.

4. Geef je nagels rust

Gun je nagels een kleine pauze: ruil de nagellakkleurtjes een paar weken in voor een versterkende lak of een serum. Die bestaan er voor allerlei problemen: van oneffenheden in de nagels, tot zwakke nagels, droge nagels of verkleurde nagels. Kies gewoon een verzorging die bij jouw noden past.

5. Ga niet aan je nagelriemen prutsen

Het mag dan wel verleidelijk zijn om je nagelriemen naar achteren te duwen, bij te knippen of zelfs volledig weg te snijden, velen vergeten dat ze ook een functie hebben. Ze zijn er namelijk om de nieuwe nagel, die onder de nagelriem groeit, te beschermen. Een goede tip: iedere keer dat je eigenlijk aan je nagelriemen wil prutsen, smeer je je handen in met handcrème. Zo blijf je er braaf af én verzorg je ze ook meteen.